Moria Casán mostró los audios donde Facundo Moyano reveló qué había consumido antes de ir a su programa

Moria Casán mostró al aire los audios de la charla que mantuvo con Facundo Moyano donde el dirigente le recordó su visita al programa en aquella entrevista que generó tanto revuelo.
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A casi un mes de la entrevista televisiva, Moria Casán compartió la charla que mantuvo con Facundo Moyano donde el dirigente dio detalles de aquella mañana.
Moria Casán mostró al aire los audios de la charla que mantuvo con Facundo Moyano donde el dirigente le recordó su visita al programa en aquella entrevista que generó tanto revuelo.
En la conversación con la conductora, Moyano admitió su real estado en la entrevista de la que tanto se habló, donde reconoció que había llegado al estudio sin dormir, con enojo y había tomado alcohol.
“Moria, yo fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, reconoció Facundo en un audio que le envió a la conductora y que se expuso al aire en La Mañana con Moria (El Trece).
Pese a reconocer eso, el dirigente remarcó que la charla al aire le sirvió para descargarse en medio de la difícil situación que enfrentaba por lo sucedido con su novia Candela Arizaga: “Y así todo me fui contento, porque como dijiste vos, hice una catarsis”, remarcó.
Facundo Moyano defendió su postura ante lo sucedido con su pareja aquella madrugada en Belgrano: “Y no dije mi verdad, dije la verdad. Lo tiene que decir la Justicia y creo que es evidente”, sostuvo.
En los audios que le envió a Moria Casán, Facundo Moyano se refirió también a las versiones que trascendieron luego del episodio policial con Candela Arizaga.
“Lo loco es que preguntan del casamiento y del embarazo y todo esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y drogas, algo que Candela jamás dijo”, remarcó el dirigente.
Apuntó también de manera directa contra la versión que se instaló sobre lo sucedido: “Yo creo que habla y se van a dar cuenta qué es lo que es. Un extorsionador, chanta, violento y delincuente. No es un policía, es un delincuente", enfatizó.
"Después los otros policías se portaron bien más allá de que decían que no iba a salir nada y a los dos minutos todo. Pero bueno, las pelotu... que dijeron increíble, espero que termine pronto todo esto”, siguió también cuestionando la rapidez con que circulaban las noticias.
Para el final, Moyano remarcó la importancia del encuetnro con su novia en el exterior y la preocupación en torno a su novia tras el escándalo.
"En realidad para mí ya terminó, lo principal era la salud de Cande y poder saber que está bien. Estaba muy estresada como yo y con ataques de pánico. Pero bueno, pudimos hablar muchas cosas en Madrid y también cómo se manejan algunas cosas, las mentiras...", concluyó.