Moria Casán mostró los audios donde Facundo Moyano reveló qué había consumido antes de ir a su programa

Facundo Moyano defendió su postura ante lo sucedido con su pareja aquella madrugada en Belgrano: “Y no dije mi verdad, dije la verdad. Lo tiene que decir la Justicia y creo que es evidente”, sostuvo.

Facundo Moyano cuestionó las versiones que dispararon aquel escándalo con Candela Arizaga

En los audios que le envió a Moria Casán, Facundo Moyano se refirió también a las versiones que trascendieron luego del episodio policial con Candela Arizaga.

“Lo loco es que preguntan del casamiento y del embarazo y todo esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y drogas, algo que Candela jamás dijo”, remarcó el dirigente.

Apuntó también de manera directa contra la versión que se instaló sobre lo sucedido: “Yo creo que habla y se van a dar cuenta qué es lo que es. Un extorsionador, chanta, violento y delincuente. No es un policía, es un delincuente", enfatizó.

"Después los otros policías se portaron bien más allá de que decían que no iba a salir nada y a los dos minutos todo. Pero bueno, las pelotu... que dijeron increíble, espero que termine pronto todo esto”, siguió también cuestionando la rapidez con que circulaban las noticias.

Para el final, Moyano remarcó la importancia del encuetnro con su novia en el exterior y la preocupación en torno a su novia tras el escándalo.

"En realidad para mí ya terminó, lo principal era la salud de Cande y poder saber que está bien. Estaba muy estresada como yo y con ataques de pánico. Pero bueno, pudimos hablar muchas cosas en Madrid y también cómo se manejan algunas cosas, las mentiras...", concluyó.