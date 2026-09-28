Moria Casán respondió una polémica pregunta sobre la aparición de Facundo Moyano: "Se dijo que estaba..."

"Imaginate si no vas a ser meme con esto, esto es cine, televisión y la gente que vio esta cosa se quedó hipnótica. No pudo creer lo que vio, eso es lo que te puedo decir. No tengo idea de la conducta de él, para mí estaba muy nervioso", precisó con total sinceridad la conductora.

En tanto, aclaró cómo se gestó la entrevista con el dirigente y comentó que fue él quien solicitó el espacio para poder hablar y aclarar lo sucedido aquella madrugada con Candela Arizaga.

"Él pidió estar en el programa, habló conmigo y me dijo que necesitaba decir tres cosas de lo que le estaba pasando y eso se fue extendiendo. Llegó tarde pero no hubo ningún problema, yo no estaba enojada", planteó la One.

"Pensé que no iba a venir, me sorprendió porque a veces se arrepienten y yo lo entiendo. Que el chabón venga acá, tarde, errático o como quieran verlo, con una medalla de la madre es como sentimental. Me pareció un acto de amor absoluto y a mí él me da como ternura", continuó su análisis.

Y comentó sobre lo que notó acerca de su estado emocional y que incluso le preguntó de entrada en la entrevista: "Yo me imaginé que había llorado porque está en un momento roto de su espíritu, dolido, que quiere ver a su novia y no puede por la perimetral. Qué se yo, a lo mejor hay mucha gente que no duerme a la noche o duerme poco o no durmió".

La furia de Moria Casán con Facundo Moyano tras su llegada tarde al programa

Facundo Moyano estaba invitado el viernes al programa de Moria Casán y el dirigente llegó más tarde y faltando pocos minutos para el final, lo que enfureció en vivo a la conductora.

"10.31 mi amor, aunque sea que llegue para y 40. Facundo querido... ¡Todo mal!", lanzó picante la One antes de que el dirigente ingrese al estudio. "No sabía que eras vos la que me estaba acosando", contestó el invitado entre risas.

"¿Acosando? ¿Este chico está bien?", se sorprendió la conductora. "Te estoy jodiendo, te traje un regalo", le dijo él mientras llegaba al piso. "Vení a darmelo porque el programa termina en 8 minutos", le marcó Moria Casán.

"Te pedí perdón", comentó al instante Facundo Moyano reconociendo su error por llegar tarde. Y la conductora le dijo antes de comenzar la entrevista y al borde de dejarla plantada: "Vení a pedirme perdón de rodillas por favor Moyano. Viniste un poco tarde".