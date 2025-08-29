A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
noche especial

Con Lali como invitada sorpresa, Erreway se reencontró con el público argentino

La banda que marcó a toda una generación celebró su regreso con todo, donde Camila, Benjamín y Felipe repasaron sus grandes himnos junto a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción y nostalgia. El show incluyó la participación especial de Lali.

29 ago 2025, 23:55
Copia de Erreway x @irishsuarez - 027
Copia de Erreway x @irishsuarez - 027

Este reencuentro histórico con el público argentino llega después de una gira internacional arrolladora que agotó todas sus presentaciones y superó los 300.000 tickets vendidos en distintos países. Ahora, además de su serie de conciertos en Buenos Aires, Erreway se prepara para llevar su música a nuevas ciudades del país, reafirmando que el fenómeno sigue más vivo que nunca.

La apertura de la noche fue con “Girar” y desde el primer acorde la emoción se apoderó del estadio. Clásicos como “Rebelde Way”, “Memoria” y “Tiempo” hicieron estallar al público, que acompañó entre lágrimas, gritos y abrazos cada una de las canciones que marcaron su historia. En medio de la emoción del reencuentro, Felipe sorprendió al público con un mensaje simple y directo: “gracias por antes, por ahora y por siempre”.

La complicidad entre la banda y su público estuvo presente de principio a fin: canciones como “Te soñé”, “Vivo como vivo” y “Será de Dios” fueron coreadas a todo pulmón, mientras que en un set más íntimo se revivieron joyas como “Dije adiós”, “Amor de engaño”, “Dos segundos” y “Aún ahora”. Entre risas y emoción, Cami compartió lo que todos sentían en ese momento: “para nosotros esto es una fiesta, esperamos que esto sea inolvidable”.

Copia de Erreway x @irishsuarez - 078

Con una puesta en escena impactante, una banda de músicos de primer nivel y una energía intacta, el Arena explotó con himnos como “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Resistiré”, “Bandera blanca” y “Sweet Baby”, dejando una marca imborrable en cada fan presente. Benja miró a la gente y dejó en claro lo que significó esta noche: “disfrutemos el aquí y ahora. Fueron muchos años esperando”.

En esta nueva etapa, Erreway no sólo revive la magia de su historia, sino que escribe un capítulo inédito: más shows, nuevas ciudades y un fenómeno que sigue creciendo. Las entradas para la novena función del 29 de septiembre estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre a las 16hs en la página del estadio con todos los medios de pagos.

Desde que anunciaron su regreso, Erreway no ha dejado de sorprender: con cada fecha suman más hitos, agotando recintos en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, y ahora iniciando su esperado recorrido por Argentina.

La gira por nuestro país comenzará el 07 de noviembre en Santa Fé en el Club Unión, continuando por Rosario el 9 de noviembre en el Metropolitano. Después pasarán por Tucumán el 06 de diciembre en el Central Córdoba y finalmente llegarán a La Plaza de la música en Córdoba el día 13 de diciembre.

Copia de Erreway x @irishsuarez - 084

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto