Con Lali como invitada sorpresa, Erreway se reencontró con el público argentino

En esta nueva etapa, Erreway no sólo revive la magia de su historia, sino que escribe un capítulo inédito: más shows, nuevas ciudades y un fenómeno que sigue creciendo. Las entradas para la novena función del 29 de septiembre estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre a las 16hs en la página del estadio con todos los medios de pagos.

Desde que anunciaron su regreso, Erreway no ha dejado de sorprender: con cada fecha suman más hitos, agotando recintos en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, y ahora iniciando su esperado recorrido por Argentina.

La gira por nuestro país comenzará el 07 de noviembre en Santa Fé en el Club Unión, continuando por Rosario el 9 de noviembre en el Metropolitano. Después pasarán por Tucumán el 06 de diciembre en el Central Córdoba y finalmente llegarán a La Plaza de la música en Córdoba el día 13 de diciembre.