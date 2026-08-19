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Separación y escándalo: el inesperado vínculo de Fede Bal con la ruptura de Daniela Celis y Nick Sicaro

Yanina Latorre sorprendió al aire al revelar un dato íntimo sobre la ruptura de Daniela Celis y Nick Sicaro y, en medio de su relato, Fede Bal quedó involucrado.

19 ago 2026, 16:44
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Separación y escándalo: el inesperado vínculo de Fede Bal con la ruptura de Daniela Celis y Nick Sícaro

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Separación y escándalo: el inesperado vínculo de Fede Bal con la ruptura de Daniela Celis y Nick Sícaro

Separación y escándalo: el inesperado vínculo de Fede Bal con la ruptura de Daniela Celis y Nick Sícaro

En su programa de radio de El Observador, Yanina Latorre generó sorpresa al contar detalles hasta ahora desconocidos sobre la separación de Daniela Celis y Nick Sícaro. La periodista aseguró conocer el motivo de la ruptura y decidió compartirlo con sus compañeros y la audiencia.

En medio de la charla, Yanina planteó directamente: ¿Sabés por qué Dani lo dejó a Nick?, Es real eh". Ante la consulta del resto del equipo sobre qué había ocurrido entre ellos, la panelista sostuvo que no se trataba de un rumor, sino de una información que conocía de primera mano.

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Sin vueltas, Latorre apuntó contra una cuestión íntima de la relación y afirmó: “A él no le gusta chupar la co.... Una frase que rápidamente generó repercusión entre quienes escuchaban el programa.

La conductora continuó con su particular relato y comparó la situación con una vieja publicación de Fede Bal, en la que el actor había hecho referencia a sus habilidades sexuales. En ese sentido, Yanina lanzó: Pero tiene una pij... que va desde este escritorio acá hasta allá, te abraza, te da vuelta todo el cuerpo, pero no le gusta chupar la co... flaco, con una pi... grande no hacemos nada, bajá al patio y dale, aprendé de Fede Bal que es un gran chupador de co....

Qué había dicho Nick Sicaro y Daniela Celis sobre el sexo

En mayo, cuando Daniela Celis y Nick Sícaro todavía estaban en pareja, ambos hablaron públicamente sobre el momento que atravesaba su relación y respondieron algunas preguntas vinculadas a la intimidad.

Una de las consultas apuntó directamente a si ya habían tenido relaciones sexuales. Daniela fue clara al respecto y aseguró que todavía no habían dado ese paso: Todavía nada de eso. No pasó nada, les juro. Me falta tiempo en mi vida, nos falta tiempo.

De esta manera, la joven explicó que la falta de tiempo era uno de los factores que había condicionado el avance de la relación en ese aspecto. Sin embargo, Nick dejó en claro que sí habían comenzado a acercarse y contó, con picardía: Le robé unos piquitos, unos besitos.

Así, durante aquel momento de la relación, los ex Gran Hermano reconocían que todavía no habían tenido intimidad sexual, aunque ya existían gestos de cariño y una evidente cercanía entre ambos. Aquellas declaraciones volvieron a cobrar relevancia tras conocerse la separación de la pareja.

     

 

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