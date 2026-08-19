Separación y escándalo: el inesperado vínculo de Fede Bal con la ruptura de Daniela Celis y Nick Sicaro

Qué había dicho Nick Sicaro y Daniela Celis sobre el sexo

En mayo, cuando Daniela Celis y Nick Sícaro todavía estaban en pareja, ambos hablaron públicamente sobre el momento que atravesaba su relación y respondieron algunas preguntas vinculadas a la intimidad.

Una de las consultas apuntó directamente a si ya habían tenido relaciones sexuales. Daniela fue clara al respecto y aseguró que todavía no habían dado ese paso: “Todavía nada de eso. No pasó nada, les juro. Me falta tiempo en mi vida, nos falta tiempo”.

De esta manera, la joven explicó que la falta de tiempo era uno de los factores que había condicionado el avance de la relación en ese aspecto. Sin embargo, Nick dejó en claro que sí habían comenzado a acercarse y contó, con picardía: “Le robé unos piquitos, unos besitos”.

Así, durante aquel momento de la relación, los ex Gran Hermano reconocían que todavía no habían tenido intimidad sexual, aunque ya existían gestos de cariño y una evidente cercanía entre ambos. Aquellas declaraciones volvieron a cobrar relevancia tras conocerse la separación de la pareja.