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Alerta: internaron nuevamente a Denisse González de Gran Hermano y hay preocupación

La ex Gran Hermano Denisse González tuvo una recaída en su salud, debió ser nuevamente internada y está en observación.

19 ago 2026, 17:36
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Alerta: internaron nuevamente a Denisse González de Gran Hermano y hay preocupación.

Alerta: internaron nuevamente a Denisse González de Gran Hermano y hay preocupación.

Alerta: internaron nuevamente a Denisse González de Gran Hermano y hay preocupación.

Alerta: internaron nuevamente a Denisse González de Gran Hermano y hay preocupación.

Denisse González volvió a preocupar a sus seguidores luego de sufrir una recaída en su cuadro de salud, que ya la había tenido internada más de diez días por una severa baja de plaquetas.

A través de sus redes sociales, la ex Gran Hermano compartió una actualización junto a una foto desde el sanatorio, con marcas visibles en su brazo por los pinchazos y una lastimadura en el labio, y escribió: "Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba...".

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En sus historias en Instagram, la modelo detalló la evolución de su cuadro: "El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien".

Sin embargo, el panorama cambió de un día para el otro: "Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1.000. Así que me tuvieron que internar nuevamente".

¿Quién acompaña a Denisse González en este momento tan delicado de salud?

Denisse González remarcó lo abrupto de la caída y contó que deberá iniciar un nuevo tratamiento: "Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo".

La ex participante de Gran Hermano había sido dada de alta luego de una primera internación en la que llegó a tener apenas 3.000 plaquetas —cuando el rango normal se ubica entre 150.000 y 450.000—, producto de una condición autoinmune en la que su propio organismo destruye las plaquetas. Durante todo el proceso, contó con el acompañamiento constante de su novio, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023.

     

 

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