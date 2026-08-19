Alerta: internaron nuevamente a Denisse González de Gran Hermano y hay preocupación.

¿Quién acompaña a Denisse González en este momento tan delicado de salud?
Denisse González remarcó lo abrupto de la caída y contó que deberá iniciar un nuevo tratamiento: "Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo".
La ex participante de Gran Hermano había sido dada de alta luego de una primera internación en la que llegó a tener apenas 3.000 plaquetas —cuando el rango normal se ubica entre 150.000 y 450.000—, producto de una condición autoinmune en la que su propio organismo destruye las plaquetas. Durante todo el proceso, contó con el acompañamiento constante de su novio, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023.