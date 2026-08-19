La íntima confesión de Jorge Rial sobre su historia con Moria Casán

Sobre su ausencia en la ficción, fue tajante: "Cero me importa. Tal vez alguno pensó, che, derecho de imagen. Encantado de la vida (que me personifiquen). Me hubiese chup... un huevo".

Por otra parte, Jorge reconoció el gesto que tuvo Moria con él en 1999, cuando le abrió las puertas de América, al convocarlo para conducir el programa en el que Mario Castiglione y Luis Vadalá se enfrentaron a Casán: "Sentí primero que me devolví a la televisión. Fue un honor que Moria haya pensado en mí para ese momento tan trascendental de su vida".

"Todos sabíamos que lamentablemente Castiglione estaba muy mal de salud. Ese programa Moria lo hizo en homenaje a Castiglione, de verdad. Fue enorme ese programa", cerró Jorge Rial.

¿Qué famosos fueron "borrados" de la serie sobre la vida de Moria Casán?

A cuatro días del estreno de la biopic de Moria Casán en Netflix, en Puro Show (El Trece) analizaron a las figuras que quedaron afuera de la ficción pese a su histórico vínculo con la diva: Pampito señaló que Marcelo Tinelli, con quien Moria mantuvo años de relación profesional y personal, ni siquiera es mencionado por su nombre, aunque la serie sí aborda momentos relacionados con el Bailando; mientras que Marina Calabró apuntó que faltó Jorge Rial en la escena del cara a cara entre Vadalá y Castiglione, aunque aclaró que sí es mencionado en otro momento de la producción.

Sobre la ausencia de Carmen Barbieri, en cambio, Calabró consideró que no formaba parte del criterio de la serie, centrada solo en el personaje principal. En medio del debate, la propia Carmen recordó con humor sus históricos cruces mediáticos con Moria, incluida la vez que la diva le dijo que tenía "cara de pato y cuerpo de lavarropa", y remarcó que nunca los vivió como una ofensa real sino como parte del juego de bocadillos filosos que ambas sabían sostener.