David Guetta regresa a Buenos Aires 

Con más de 10.000 millones de streams, 50 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino, David Guetta se ha reivindicado como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas. Con colaboraciones estelares con artistas como Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Usher, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas, Kid Cudi, entre muchos otros, Guetta hará un recorrido imperdible por su vasto repertorio de éxitos que le han valido ser reconocido como el DJ #1 del mundo por diversos medios especializados a nivel mundial a lo largo de su exitosa carrera.

DJ. Productor. Artista. David Guetta es un pionero musical y un ícono internacional. Dueño de 2 Grammys, 11 nominaciones al Grammy, 7 sencillos número 1 en el Reino Unido, más de 40 mil millones de reproducciones globales, 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 70 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en la lista 'Top 100' de DJMag tres veces y ganó el premio al mejor artista electrónico en los Premios Europeos de la Música de MTV. También obtuvo dos premios en los Premios LOS40 de la Música, dos premios en los Premios MTV EMA, el premio 'Mejor Actuación de Baile del Año' en los Premios de la Música iHeartRadio y el premio 'DJ del Año' en los Premios de la Música NRJ. Además, fue nombrado el #1 Productor por 1001Tracklists, y este año fue galardonado con el premio 'Productor del Año' en los BRITs en reconocimiento a sus éxitos de producción.

El genio productor francés ha colaborado con algunas de las estrellas más grandes del mundo, incluyendo a SIA, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande, Kid Cudi, J Balvin, Becky Hill, Raye.

Guetta arrancó el 2023 con su nuevo éxito de baile 'Baby Don't Hurt Me', en colaboración con las dos megastrellas del pop Anne-Marie y Coi Leray. Llegó como el esperado seguimiento al éxito global #1 de Spotify y monstruo de las reproducciones, 'I'm Good (Blue)'. La canción le valió a Guetta su undécima nominación al Grammy, recibiendo una nominación a la 'Mejor Grabación de Danza/Electrónica', ha acumulado 1.8 mil millones de reproducciones globales y alcanzó simultáneamente el puesto número 1 en las listas de radio Top 40 de EE.UU. y de música de baile de EE.UU. Hace pocas semanas David Guetta sorprendió al lanzar la versión 2023 de 'I'm Good con la participación de Lit Killah y Ludmilla.

Por otra parte, realizó remezclas para algunas de las estrellas más grandes del mundo, incluyendo a la realeza del pop Sam Smith & Kim Petras, Coldplay, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Kodak Black y Coi Leray.

Un maestro creativo en diversos géneros, Guetta ha continuado fortaleciendo su proyecto Future Rave enfocado en la música underground junto a Morten; la pareja acaba de lanzar su esperado sencillo 'Something To Hold On To'. Actualmente se encuentra trabajando en nueva música para su alias underground Jack Back.