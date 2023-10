Ilan Amores y Damas Gratis se unen en "Tiro tiro", la historia detrás de un TikTok

“Tiro, Tiro”, nace con un video de Ilan Amores publica en la plataforma TikTok: “Lo hice con el teclado de Pablo, sin pensarlo demasiado. Me filmé tocando un punteo que me gusta mucho, se lo había escuchado en otras reuniones donde nos juntábamos con un grupo de amigos. De alguna manera ese lugar fue tomando una especie de mística, la primera vez que fui escuché ese punteo y me volví loco”, rememora Ilan Amores.

Ilan Amores - Tiro Tiro (feat. Damas Gratis) (Video Oficial)

Sin proponérselo, el músico argentino había conseguido, además, acaparar la atención de diversos países de la región, la viralización en TikTok que llegó 7 millones de reproducciones en pocos días. Ilan Amores, todavía asombrado por el alcance de su material, lo vuelca en palabras: “Me sorprendió la respuesta de la gente de Estados Unidos, de Japón, de México”, declara el artista local.

Sin perder tiempo, la respuesta llegó dando forma a la canción: “Decidimos mezclar una letra de una canción que había escrito una vez con Pablo y con mi copiloto DJ Paul, y poner ese punteo dentro de esa letra, tirar toda la licuadora y hacer algo nuevo. Se lo mostramos a Pablo y estuvo de acuerdo. Le gustó la idea y nos pusimos a trabajar. Me pareció un buen punto medio entre los dos: un poco clásico, un poco moderno”, nos cuenta Ilan Amores, sobre su flamante sencillo.

En “Tiro Tiro”, confluyen una serie de características, que muestran a Ilan como un artista que se mueve en la frontera de un montón de géneros y que lleva orgullosamente a la cumbia como música de raíz que lo influencia. Y es que no solo es posible distinguirla por los inconfundibles teclados de Pablo Lescano, sino también por su composición: un relato mundano, que conforme el paso del tiempo se transforma en una oda a la noche. Entretanto, algunas expresiones en inglés y hasta una cita a Charly García proporcionan nuevos aires al trabajo entre Ilan Amores y Damas Gratis.

Esta entrega funciona por partida doble: single + videoclip. El registro audiovisual de “Tiro, Tiro” funciona como una inyección energética. Transcurre en la vía pública, en medio de una juntada que incluye graffitis y autos, además de incontables postales registradas de noche y de día. Ilan Amores y Damas Gratis cantan a cámara, se divierten y se complementan. La ciudad y el estudio los abrazan, mientras atestiguan cada pequeño paso que convirtió a un video más de TikTok en una canción imprescindible para una noche de fiesta y diversión.