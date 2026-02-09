K4OS inauguró su residencia en el Gran Rex con un show arrollador y desató un fenómeno en calle corrientes
K4OS vivió un fin de semana histórico con los dos primeros shows de una serie de 10 funciones totalmente agotadas en el Teatro Gran Rex, consolidándose como uno de los fenómenos más impactantes y singulares del pop argentino actual.
9 feb 2026, 15:31
Las presentaciones del sábado y domingo marcaron el inicio de un suceso sin precedentes: con la sala colmada y una verdadera “marea violeta” —color que identifica a 4EVER, su álbum debut— desbordando la calle Corrientes, la girl band confirmó que lo de K4OS ya trasciende el escenario y se convirtió en un movimiento cultural impulsado por una generación de fans profundamente comprometida.
Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, la girl band argentina presentó oficialmente 4EVER en un show de altísimo impacto visual y sonoro, con una puesta ambiciosa que combinó música, narrativa y emoción a lo largo de todo el espectáculo.
El show incluyó múltiples cambios de escenografía, coreografías precisas, bailarines, efectos especiales, fuegos artificiales y momentos especialmente emotivos, como la interpretación de la balada “4EVER”, que generó una conexión directa y profunda con el público.
La estética fue otro de los grandes pilares del show: nueve cambios de vestuario diseñados por la reconocida Vero de la Canal acompañaron cada acto, reforzando la identidad visual del proyecto y elevando la experiencia, en sintonía con los grandes espectáculos del pop.
El público —mayoritariamente jóvenes y adolescentes— fue protagonista absoluto de ambas noches: cantó cada canción de principio a fin, acompañó cada coreografía y transformó el debut de K4OS en el Gran Rex en una auténtica celebración colectiva. Tal como destacó la prensa nacional y los comentarios que inundaron las redes, el fenómeno K4OS nació en las redes, pero encontró en el vivo su máxima expresión, confirmando el paso definitivo de la banda del universo digital a los grandes escenarios.
Con este debut arrollador en uno de los teatros más emblemáticos del país, K4OS no solo celebra el lanzamiento de 4EVER, sino que marca un antes y un después en la escena pop local, dejando en claro que el presente ya es enorme y que lo que viene promete ser todavía más grande.
4EVER, fue producido por OHMYPOP (Lucas Murúa) junto a Tau, Ine, Mechi y Lily, quienes estuvieron involucradas de lleno en cada decisión creativa y musical. Además, el focus track del álbum está puesto en “Té Kila ”, el single principal, cuyo videoclip fue dirigido por Guido Barbosch y Fede Logo.
K4OS volverá a presentarse el 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de febrero y las localidades se encuentran totalmente agotadas.