La emoción de Nico Vázquez al ser declarado Personalidad Destacada de la cultura: "Soy un bendecido"

Desde su cuenta en Instagram, Nico Vázquez compartió sus sensaciones tras el reconocimiento a su trabajo artístico: "Demasiado emocionado para seguir escribiendo sobre lo que viví hoy. Me siento profundamente honrado por este reconocimiento. Se me vinieron los 30 años de carrera encima", comenzó.

"Mucha emoción. Las imágenes hablan por sí solas. Poder compartir este momento con mi familia, mis amigos y las personas que más amo lo hace todavía más especial. Me siento muy querido y me hacen muy feliz. Ese es mi mayor éxito. Soy un bendecido", continuó el actor.

Y cerró su mensaje: "Hoy solo quiero disfrutar el aquí y ahora y agradecer. Y aprovecho de corazón, agradecer al público que me acompaña con tanto amor y fidelidad en cada paso que doy. ¡Gracias de corazón!".

El mensaje de amor de Nico Vázquez a Dai Fernández tras los Premios Pinti

Nico Vázquez dejó un mensaje romántico en una publicación de Dai Fernández tras el reconocimiento a la obra Rocky en los Premios Pinti.

Rocky se alzó con los premios en las ternas a Mejor Producción y Espectáculo del Año en la categoría Drama o Comedia Dramática y el reconocimiento no tardó en generar un festejo especial entre el elenco.

Dai Fernández fue la primera en expresar su alegría públicamente. Agradeció a todo el equipo de Rocky y de Preludio por el logro, y le dedicó unas palabras especiales a su compañero de elenco y pareja, destacando su entrega y profesionalismo al frente del proyecto.

La actriz remarcó además lo agradecida que está por haber sido parte de esa historia junto a él. "Gracias por llevar este proyecto a lo más alto, con tu profesionalismo y tu calidad humana como bandera. Gracias por confiar en mí para acompañarte en esta historia", indicó.

El actor no se quedó atrás y le respondió con un mensaje lleno de admiración donde le agradeció la confianza de siempre y la definió como "una excelente actriz, pero, por sobre todo, una persona maravillosa".

Nico Vázquez siguió el intercambio con una declaración que terminó de conquistar a los fans: "Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario", escribió el actor.

"Sos de esas personas buenas de verdad, de las que hacen bien.Gracias por tu amor, por tu entrega y por ser ese ser humano tan amoroso", concluyó el artista.