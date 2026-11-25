“Entonces me dice: ‘¿Cuándo puedo ir?’”, recordó el protagonista sobre aquella charla que terminó siendo determinante para organizar una nueva temporada.

Si bien todavía no está confirmada la llegada de la estrella de Hollywood al país, Vázquez mantiene intacta la ilusión de cumplir uno de los grandes sueños de su carrera profesional.

“No puedo asegurar nada. Pero ahora queremos seguir hasta que la vea él”, aseguró el actor en sus redes sociales.

Cuándo regresa Rocky con Nico Vázquez y Dai Fernández al teatro

La tercera y última temporada de Rocky comenzará el viernes 22 de enero de 2027 y se extenderá hasta el domingo 11 de abril, con funciones de viernes a domingos en el teatro Lola Membrives, ubicado en avenida Corrientes 1280.

El espectáculo cuenta con producción general de RGB Entertainment y Preludio, bajo la dirección de Nicolás Vázquez y Mariano Demaría.

Junto a Nico Vázquez, quien interpreta al emblemático Rocky Balboa, continuará Dai Fernández en el papel de Adrian, la gran historia de amor del boxeador.

El elenco se completa con David Masajnik, Leo Trento, Diego Hodara, Merlyn Nouel, Osky Vidal, Georgina Tirotta, Christian Giménez, Juan Mateo Halle, Alan Grinstein y Aarón Palomino.

Según la producción, Rocky fue la obra más vista del país durante 2025 y 2026, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la calle Corrientes.

Las entradas para esta última temporada ya se encuentran disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro.