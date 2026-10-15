Palito Ortega fue terminante ante la polémica separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi: "Es un tema..."

Antes de retirarse en el auto que lo aguardaba, Palito Ortega fue consultado directamente por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y el cantante evitó profundizar en el tema.

"Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro, te voy a repetir todo lo mismo”, respondió cuando le consultaron por la reciente separación de su hijo y la conductora.

Por último, ante la repregunta sobre cómo se encuentra la familia, Palito comentó antes de retirarse del lugar: "Ese es un tema que no puedo hablar, gracias por todo", concluyó categórico.

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Julieta Ortega lanzó una frase letal sobre el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Julieta Ortega se refirió a la ruptura de su hermano Emanuel y Julieta Prandi y reflexionó sobre lo que significa para algunas personas dar el paso de formalizar una relación,.

En diálogo con Ángel Responde (Bondi Live), la actriz compartió su mirada sobre la decisión de formalizar un vínculo sentimental y se refirió al reciente matrimonio de Emanuel con la conductora.

"Estoy rodeada de quilombos y pienso: qué ganas de casarse la gente, ponerse de novio, irse a vivir... Hay que trabajar, hay muchas cosas que hacer", expresó con humor Julieta Ortega al reflexionar sobre los compromisos.

Además, la actriz hizo referencia al casamiento de su hermano con la conductora y lo comparó con su relación anterior con Ana Paula Dutil.

"Uno cuando se casa, se casa con ganas. Con Anita (Dutil) también se casó, pero nunca le dio bola al casamiento Emanuel, supongo que se debe haber casado con ganas", comentó.

Por otro lado, la actriz buscó poner paños fríos sobre las versiones que circularon en torno a su vínculo con Julieta Prandi y fue contundente: "Desactivemos eso de 'yo odiaba a su mujer, ex, no sé cómo llamarla'", aclaró firme.