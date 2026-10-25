Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: contó el difícil cuadro que atraviesa y reveló los síntomas que sufrió

“Desde el domingo. Hoy domingo después de una semana entera, de domingo a domingo, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre”, contó, al referirse a los cambios que notó en su estado de salud.

Además, Carmen reveló que los médicos tenían dudas a la hora de decidir su internación, debido al riesgo de que contrajera otro virus durante su estadía en el hospital. La artista recordó que ya había atravesado una internación prolongada y explicó que sus problemas respiratorios requieren especial atención.

“Los médicos no me querían internar porque tenían miedo que me agarrara otro virus y ahí sí me quedo como la otra vez dos meses internada. Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del del aparato respiratorio”, explicó en el audio.