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Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: contó el difícil cuadro que atraviesa y reveló los síntomas que sufrió

Carmen Barbieri generó preocupación por su salud tras contar el difícil momento que atraviesa. La conductora habló sobre su estado y dio detalles de su evolución.

25 oct 2026, 21:36
Carmen Barbieri
Carmen Barbieri

Carmen Barbieri atraviesa días difíciles por un cuadro respiratorio que la obligó a permanecer en cama. A través de un audio que envió a Infama (América TV), la conductora contó cómo comenzó todo, explicó por qué los médicos dudaban en hospitalizarla y compartió una noticia alentadora sobre su evolución.

“Estoy en la cama. El domingo me hicieron internar el lunes. Hice un broncoespasmo, una bronquitis y una gripe. Todo junto, 40 grados de fiebre", relató Carmen al describir el cuadro que atravesó.

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La conductora explicó que pasó toda la semana con síntomas intensos y que recién ahora empezó a notar una mejoría. En su mensaje, describió cómo se siente después de varios días de malestar y destacó que ya no tiene fiebre ni los dolores que la aquejaban.

“Desde el domingo. Hoy domingo después de una semana entera, de domingo a domingo, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre”, contó, al referirse a los cambios que notó en su estado de salud.

Además, Carmen reveló que los médicos tenían dudas a la hora de decidir su internación, debido al riesgo de que contrajera otro virus durante su estadía en el hospital. La artista recordó que ya había atravesado una internación prolongada y explicó que sus problemas respiratorios requieren especial atención.

“Los médicos no me querían internar porque tenían miedo que me agarrara otro virus y ahí sí me quedo como la otra vez dos meses internada. Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del del aparato respiratorio”, explicó en el audio.

     

 

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