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La inesperada reacción de Carmen Barbieri a las acusaciones contra Jorge Porcel: "Vivía con..."

En Sálvese quien pueda, Carmen Barbieri habló de las acusaciones contra Jorge Porcel y sorprendió al recordar su experiencia junto al humorista.

16 sept 2026, 19:49
CARMEN BARBIERI
CARMEN BARBIERI

Las declaraciones de distintas figuras del espectáculo sobre Jorge Porcel volvieron a poner al recordado capocómico en el centro de la escena. Susana Giménez, Georgina Barbarossa y Graciela Alfano afirmaron que el humorista tenía comportamientos de acoso hacia las mujeres con las que trabajaba, y sus testimonios generaron repercusiones dentro del mundo artístico. En medio de la polémica, Carmen Barbieri, quien tuvo un vínculo con Porcel cuando era joven y compartió con él una etapa de su carrera artística, decidió referirse a las acusaciones en Sálvese quien pueda (América TV) y contó cómo fue su propia experiencia durante aquellos años.

Al hablar sobre Moria Casán y las situaciones que se mencionaron públicamente, Barbieri marcó una diferencia a partir de lo que ella vivió y explicó que nunca fue testigo de los comportamientos que otras mujeres relataron. "A Moria no la tocó nunca a nadie porque nunca dio motivo, además tiene su personalidad que siempre puso un freno con la mejor sonrisa. Para mí la época que viví, que es la misma que vivió Moria y la misma escuela de Moria, la pongo a Moria y no a Susana porque ella hizo unas revistas, pero nosotros hicimos la carrera a base de la revista, la revista nos enseñó todo y Susana empezó como modelo, no era vedette. Ese Porcel que hablan muchas y además no las estoy ninguneando ni diciendo que mienten, las respeto porque capaz que les pasó, porque no, yo no lo vi, no lo viví", comenzó diciendo.

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La actriz también se refirió específicamente a los dichos de Georgina Barbarossa y aseguró que nunca recibió comentarios sobre supuestas situaciones incómodas durante las jornadas de trabajo con Porcel. "Es que no me enteré, no nunca nadie me vino a contar nada y yo no viví esa época. Yo era la mujer de Porcel, yo no vi nada de gritos ni que salieran de los sketchs gritando cuando trabajaban con Porcel yo estaba ahí, yo era una bailarina del montón", aseguró.

En ese sentido, Barbieri reconoció que las declaraciones de sus colegas le generaron sorpresa y preocupación, especialmente porque su propia experiencia con el actor había sido completamente diferente. "Me extrañó, es más, me preocupó porque digo: 'Qué mal le habrá pasado Georgi, Dios', si yo vivía con un monstruo y no lo sabía y ella no me lo habrá querido decir para que yo no me ponga mal yo no lo vi, no lo viví", expresó.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre las mujeres que denunciaron situaciones de acoso por parte de Jorge Porcel

A pesar de no haber presenciado los hechos que otras mujeres relataron, Carmen Barbieri dejó en claro que su testimonio personal no implica poner en duda las experiencias de sus colegas. La actriz sostuvo que cree en los relatos de las mujeres y explicó desde qué lugar se posiciona frente a las acusaciones.

"Con esto no estoy desmintiendo a las mujeres yo no soy feminista, soy mujerista, yo defiendo a las mujeres, y si las mujeres cuentan esto debe ser cierto y yo no lo vi, yo soy una idiota", subrayó.

Sus palabras reflejaron el conflicto que le genera escuchar actualmente relatos sobre una persona con la que compartió una etapa de su vida y de su carrera. En ese sentido, Barbieri expresó que la situación le provoca tristeza, aunque aclaró que no por Porcel, sino por ella misma y por no haber conocido otra faceta del humorista.

Finalmente, la actriz hizo referencia al contexto social de aquella época y a las dificultades que, según consideró, atravesaban las mujeres cuando intentaban contar situaciones de este tipo: "Es difícil cuando contás una cosa que ya pasó, pero porque en esa época la mujer no tenía voz y no le creían y entonces era duro, pero lo lamento".

     

 

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