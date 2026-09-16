La inesperada reacción de Carmen Barbieri a las acusaciones contra Jorge Porcel: "Vivía con..."

Las declaraciones de distintas figuras del espectáculo sobre Jorge Porcel volvieron a poner al recordado capocómico en el centro de la escena. Susana Giménez, Georgina Barbarossa y Graciela Alfano afirmaron que el humorista tenía comportamientos de acoso hacia las mujeres con las que trabajaba, y sus testimonios generaron repercusiones dentro del mundo artístico. En medio de la polémica, Carmen Barbieri, quien tuvo un vínculo con Porcel cuando era joven y compartió con él una etapa de su carrera artística, decidió referirse a las acusaciones en Sálvese quien pueda (América TV) y contó cómo fue su propia experiencia durante aquellos años.