La inesperada reacción de Carmen Barbieri a las acusaciones contra Jorge Porcel: "Vivía con..."

Qué dijo Carmen Barbieri sobre las mujeres que denunciaron situaciones de acoso por parte de Jorge Porcel

A pesar de no haber presenciado los hechos que otras mujeres relataron, Carmen Barbieri dejó en claro que su testimonio personal no implica poner en duda las experiencias de sus colegas. La actriz sostuvo que cree en los relatos de las mujeres y explicó desde qué lugar se posiciona frente a las acusaciones.

"Con esto no estoy desmintiendo a las mujeres yo no soy feminista, soy mujerista, yo defiendo a las mujeres, y si las mujeres cuentan esto debe ser cierto y yo no lo vi, yo soy una idiota", subrayó.

Sus palabras reflejaron el conflicto que le genera escuchar actualmente relatos sobre una persona con la que compartió una etapa de su vida y de su carrera. En ese sentido, Barbieri expresó que la situación le provoca tristeza, aunque aclaró que no por Porcel, sino por ella misma y por no haber conocido otra faceta del humorista.

Finalmente, la actriz hizo referencia al contexto social de aquella época y a las dificultades que, según consideró, atravesaban las mujeres cuando intentaban contar situaciones de este tipo: "Es difícil cuando contás una cosa que ya pasó, pero porque en esa época la mujer no tenía voz y no le creían y entonces era duro, pero lo lamento".