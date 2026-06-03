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La reacción de Carmen Babrieri tras el llanto de Nazarena Vélez por lo sucedido entre Barbie y Fede Bal

La conductora Carmen Barbieri se refirió al llanto de Nazarena Vélez en LAM al recordar la escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal que terminó en la Justicia.

3 jun 2026, 14:45
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La reacción de Carmen Babrieri tras el llanto de Nazarena Vélez por lo sucedido entre Barbie y Fede Bal
La reacción de Carmen Babrieri tras el llanto de Nazarena Vélez por lo sucedido entre Barbie y Fede Bal

La reacción de Carmen Babrieri tras el llanto de Nazarena Vélez por lo sucedido entre Barbie y Fede Bal

Nazarena Vélez rompió en llanto el martes al aire en LAM (América Tv) al recordar el infierno que vivió Barbie Vélez con Fede Bal, relación que terminó de manera escandalosa en 2016 y en 2017 ambos fueron sobreseídos en la Justicia tras continuar el tema por vía legal ante las denuncias cruzadas.

Carmen Barbieri, madre de Fede, habló para Intrusos y se refirió a los dichos al aire de su hijo que desencaderon la angustia de la actriz al recordar ese duro momento de su hija.

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"Estuve viendo. Nunca habló mal de nadie ni involucró a nadie. Se recordó hace diez años esto, una cosa muy dolorosa y nada más, pero no le faltó el respeto a nadie, sino yo lo hubiese hablado en privado con él", indicó la conductora.

Y bancó lo expuesto por Fede Bal: "Cuando te hacen una pregunta y vos respondes, bueno, se vuelve a abrir una puerta. No le faltó el respeto a nadie, al contrario, con mucho respeto habló".

En cuanto a lo que contó Nazarena Vélez, Carmen Barbieri puntualizó: "Estás hablando con Carmen, yo no hablo de otra gente. Escuché ayer algunas cosas que no son ciertas que se dijeron. Cuidar a mi hijo y cuidar a la otra parte, aunque hablen mal de mí y que digan barbaridades, no me importa. Desde el dolor uno a veces dice cosas terroríficas".

El cronista Alfonso Oliva le mencionó "una frase que remarca Nazarena sobre la muerte de Fabián Rodríguez" y la conductora comentó al respecto: "Ya le pedí disculpas pero no es como lo cuenta ella. Dijo que yo dije que ella era una asesina y mató a un hombre, ¿cómo voy a decir eso? Nunca lo dije. Dije una frase terrible y desafortunada y me arrepiento totalmente de eso y pido disculpas aunque no me las acepten, no me importa. Me dolió en ese momento, ya lo tengo superado, pero cuando se habla del tema duele".

Y cerró sobre aquel conflicto entre su hijo y Barbie Vélez: "Pasaron diez años, mi hijo ahora está en un quirófano y yo trabajando, no lo puedo acompañar y estoy muy preocupada, cada uno con sus problemas, que haya paz".

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Nazarena Vélez se quebró al recordar la escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal

Nazarena Vélez se angustió al aire en LAM al recordar la escandalosa separación de su hija Barbie Vélez y Fede Bal, que terminó en la Justicia.

"Ver a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, ver como todavía mucha gente la sigue enfocando en si hizo la tapa de la revista Gente, como la hizo vestida, como siempre a las mujeres nos señalan", comentó rota.

"¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama? Y ver como todo el mundo la señala. Y como la Justicia no es justicia, como pasa siempre en este país. Porque la Justicia no puede decir es un empate técnico", siguió mientras era contenida de cerca por Denise Dumas.

"Barbie fue muy humillada, todo el mundo la trató de loquita... Y siempre somos las mujeres las locas de mierda", cuestionó la actriz y panelista.

"Es una víctima, no la quiero ver más mal porque no se lo merece, porque cuando yo la escuché y dijo: Fue el trauma más grande de mi vida', yo pensé que me moría"", cerró entre lágrimas sobre el reciente relato de su hija al volver a hablar de aquella separación.

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