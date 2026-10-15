Qué pasó entre Wanda Nara y L-Gante en los Martín Fierro de la Música: la frase de ella que dio que hablar

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la información que el periodista recibió sobre la postura que habría tomado Wanda Nara antes de reencontrarse con su expareja. De acuerdo con su relato, la conductora no tenía intenciones de acercarse primero al artista y esperaba que fuera él quien diera el primer paso.

“A mí me contaron que, en su mesa, Wanda dijo: ‘Yo no voy a ir a saludarlo, que venga él’. Y así fue”, aseguró el periodista en el programa. De esta manera, el encuentro entre ambos quedó en el centro de la escena y sumó un nuevo capítulo a la historia que compartieron en el pasado.

Así, mientras Wanda Nara celebró su reconocimiento por “Bad Bitch”, el encuentro con su expareja se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche. La versión que trascendió sobre quién debía acercarse primero no pasó inadvertida y volvió a poner a ambos en el centro de la atención mediática.

Cómo fue la historia de amor entre Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante protagonizaron uno de los romances más comentados del espectáculo argentino. Aunque su relación duró apenas unos meses, dejó huella por la intensidad, la exposición mediática y las idas y vueltas que todavía alimentan versiones de un posible reencuentro.

Todo comenzó a fines de 2022, cuando la empresaria contactó al cantante de cumbia 420 para que fuera la imagen de su marca de indumentaria deportiva. L-Gante aceptó participar sin cobrar y, de aquel vínculo comercial, nació una cercanía que pronto trascendió el ámbito laboral. Las salidas públicas, los mensajes en redes y un videoclip cargado de sensualidad encendieron los rumores, aunque en un primer momento ambos insistieron en que solo eran amigos.

La relación se hizo más visible en 2023, en medio de la separación de Wanda de Mauro Icardi. Compartieron viajes, reuniones familiares y una constante presencia en tapas de revistas y programas de espectáculos. El músico incluso la presentó a su familia, y su madre, Claudia Valenzuela, reconoció que la mediática le cayó muy bien y que mantuvo una buena relación con ellos.

Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin en 2025, tras aproximadamente cinco meses. L-Gante explicó que decidió alejarse por la sobreexposición mediática y porque no quería seguir siendo parte de “el juego” que rodeaba a Wanda. Aun así, describió el vínculo como una relación muy intensa, una verdadera “batalla” de provocaciones y complicidad.

En agosto de 2026, el cantante dejó abierta la puerta a una reconciliación al admitir que la historia “no está cerrada” y que le quedaron ganas de verla.