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El explosivo reencuentro de Wanda Nara con L-Gante tras oficializar su divorcio de Mauro Icardi

Wanda Nara y L-Gante volverán a encontrarse públicamente en medio de su divorcio con Mauro Icardi y tras un largo tiempo sin verse en eventos.

9 oct 2026, 21:15
El explosivo reencuentro de Wanda Nara con L-Gante tras oficializar su divorcio de Mauro Icardi

El explosivo reencuentro de Wanda Nara con L-Gante tras oficializar su divorcio de Mauro Icardi

El explosivo reencuentro de Wanda Nara con L-Gante tras oficializar su divorcio de Mauro Icardi

El explosivo reencuentro de Wanda Nara con L-Gante tras oficializar su divorcio de Mauro Icardi

Tras confirmarse su divorcio de Mauro Icardi el jueves 8 de octubre, Wanda Nara vuelve a acaparar todas las miradas por un encuentro que promete dar que hablar. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) coincidirá nuevamente con L-Gante en un evento especial, luego de la relación sentimental que mantuvieron durante varios meses.

De acuerdo con la información publicada por La Pavada del Diario Crónica, la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marcará el primer protagónico cinematográfico de Wanda, se realizará el próximo 20 en el complejo ShowCase. La presentación contará con figuras del espectáculo y compañeros de la conductora en el reality de cocina, que estarán presentes para acompañarla en esta nueva etapa profesional. El elenco incluye también a Agustín Bernasconi, Jean-Pierre Noher y Charo López.

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Uno de los detalles que más expectativa genera es la asistencia de L-Gante, con quien la empresaria volverá a compartir un espacio público después de su historia de amor. La coincidencia se dará pocos días después de que se oficializara su divorcio del futbolista, un contexto que suma interés al encuentro. Además, la película representa una nueva apuesta de Wanda en su carrera artística, esta vez como protagonista.

La lista de invitados también incluye a personas de su círculo íntimo, como Zaira Nara, Nora Colosimo, Martín Migueles, Maxi López y Daniela. De esta manera, la avant premiere reunirá a familiares, amigos y figuras del medio para acompañar a Wanda en su debut protagónico, en una noche que podría sumar repercusiones por su esperado reencuentro con el cantante.

Cómo fue la relación de Wanda Nara y L-Gante

La relación entre Wanda Nara y L-Gante fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, la conductora y el cantante quedaron bajo la mirada pública, entre gestos románticos, declaraciones y varias idas y vueltas que alimentaron el interés por su historia.

El acercamiento tomó fuerza en 2024, cuando empezaron a compartir más tiempo y a mostrarse cada vez más cerca. Al principio, hubo dudas sobre qué tipo de vínculo tenían, pero con el correr de los meses llegaron las muestras de afecto y las apariciones públicas que terminaron por confirmar el romance.

Todo ocurrió mientras Wanda atravesaba una etapa complicada en su vida personal, marcada por la separación de Mauro Icardi y los conflictos que rodearon el final de su matrimonio. En ese contexto, su relación con el referente del RKT se convirtió en uno de los temas más comentados de la farándula.

La historia entre ambos tuvo momentos de mucha cercanía y también distanciamientos. Cada declaración, publicación o aparición por separado despertaba nuevas versiones sobre el estado de la pareja, que con el tiempo dejó de mostrarse junta con la misma frecuencia.

     

 

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