El explosivo reencuentro de Wanda Nara con L-Gante tras oficializar su divorcio de Mauro Icardi

Cómo fue la relación de Wanda Nara y L-Gante

La relación entre Wanda Nara y L-Gante fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, la conductora y el cantante quedaron bajo la mirada pública, entre gestos románticos, declaraciones y varias idas y vueltas que alimentaron el interés por su historia.

El acercamiento tomó fuerza en 2024, cuando empezaron a compartir más tiempo y a mostrarse cada vez más cerca. Al principio, hubo dudas sobre qué tipo de vínculo tenían, pero con el correr de los meses llegaron las muestras de afecto y las apariciones públicas que terminaron por confirmar el romance.

Todo ocurrió mientras Wanda atravesaba una etapa complicada en su vida personal, marcada por la separación de Mauro Icardi y los conflictos que rodearon el final de su matrimonio. En ese contexto, su relación con el referente del RKT se convirtió en uno de los temas más comentados de la farándula.

La historia entre ambos tuvo momentos de mucha cercanía y también distanciamientos. Cada declaración, publicación o aparición por separado despertaba nuevas versiones sobre el estado de la pareja, que con el tiempo dejó de mostrarse junta con la misma frecuencia.