Se filtró la razón por la que Evangelina Anderson oculta su nombre real: cómo se llama

Vale destacar que antes de ingresar al mundo de las revistas teatrales, Evangelina Anderson hizo sus primeras armas como bailarina en el programa tropical Pasión de sábado, así como también se destacó como modelo publicitaria. Así fue que Corona y su mujer la vieron en televisión y le abrieron las puertas del mundo del teatro de revistas, donde iniciaría su rivalidad con Wanda Nara.

En tanto, a un cuarto de siglo de aquellas épocas se confirmó que Anderson aceptó participar de la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe) que tendrá nada menos que a Wanda Nara como conductora. No obstante, la relación entre ellas goza de buena salud desde hace un par de años, cuando sus respectivos hijos varones se hicieron amigos en las inferiores de River Plate, así como también la vida hoy las encuentra viviendo en el mismo edificio -el Chateau Libertador-, por lo que son excelentes vecinas.

En los últimos días, Yanina Latorre sorprendió al asegurar que Evangelina Anderson estaría comenzando una nueva relación con un famoso que aún mantiene pareja. La versión rápidamente generó repercusión en los medios, y la propia actriz decidió romper el silencio.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Evangelina se mostró categórica al desmentir las versiones. “¡Dios mío, qué mal está la gente! ¡Justo yo! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”, expresó.

La modelo, actualmente fuera del país, aclaró que no entiende de dónde salen estos rumores y remarcó que está disfrutando de unos días de descanso junto a sus hijos.

Por su parte, Latorre había deslizado en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV) que Anderson habría iniciado un vínculo con un reconocido futbolista: “No hay prolijidad en esa nueva relación que comenzó después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No hacés las cosas bien cuando te quejás de que te lo hacen a vos”.

La panelista incluso aseguró que a ambos famosos los habría presentado un amigo en común y que los encuentros se daban en el departamento de esa persona. “El romance, que podría ser el escándalo del año, estaría medio frenado. Ella está soltera, él no”, agregó.

Según pudo enterarse PrimiciasYa, el hombre señalado sería Leandro Paredes, actual jugador de la Selección Argentina, quien en marzo de 2025 se convirtió en padre por tercera vez junto a su esposa Camila Galante, con la llegada de su hijo Lautaro. La pareja ya tenía dos hijos, Victoria y Giovanni.

De todas formas, Anderson fue tajante al rechazar cualquier vínculo con el mediocampista y aseguró que sigue soltera.