"La tengo grabada": Yanina Latorre aseguró que Evangelina Anderson estaría con un famoso casado

Con tono crítico, la panelista apuntó contra Evangelina por su actitud: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes".

En ese momento, Majo Martino intervino para contar que había hablado directamente con Evangelina, quien negó tener una relación con una persona casada. Pero Yanina sorprendió con una revelación aún más fuerte: "Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue".

¿Cuál es el polémico dato que Yanina Latorre dio sobre Evangelina Anderson luego de separarse de Demichelis?

Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su relación tras 17 años juntos y tres hijos en común: Bastian, Lola y Emma. La separación se dio en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del exfutbolista, lo que generó un gran revuelo mediático.

En ese contexto, mientras se debatía el tema en su programa de radio, Yanina Latorre reveló un dato explosivo sobre la modelo y jurado de Los 8 Escalones (El Trece), quien habría tomado medidas extremas para evitar el contacto con los medios en este momento delicado.

Aunque Evangelina suele mostrarse amable y abierta ante los micrófonos, esta vez la conductora destacó una actitud inusual y una maniobra que habría implementado para esquivar las preguntas sobre su ruptura con Demichelis.

"Metieron un taxi en una parte del estudio del streaming de Kuarzo, en un lugar que no es cochera, al tipo le metieron el auto lo rayaron y lo abollaron todo", comenzó Yanina Latorre desmenuzando la estrategia que se implementó para cuidar a la modelo para que no tenga contacto con los periodistas que la aguardaban en la puerta.

La también presentadora de Sálvese Quien Pueda (América TV) continuó con una crítica directa a Evangelina por su forma de evitar a la prensa: "Bajaron la persiana, ella se subió al auto y saludaba... ¿Quién sos, Dios? Ni Susana Giménez se atrevió a tanto".

Luego, Latorre cuestionó que Anderson compartió en sus redes una interacción con una de las hijas de Wanda Nara, lo que inevitablemente la vuelve a poner en el centro de la escena mediática.

"Si vos no querés ser mediática, directamente no hagas nada. ¿Llega a la casa y qué hace? La hija de Wanda Nara la llamó del Facetime y le screenshotea y lo subió a Instagram. Esto es cholulear, les escanta figurar", continuó.

"Si vos estás subiendo que te llamó la hija de Wanda Nara con la foto de la nena y la tuya y Wanda te repostea, estás haciendo tu vida como la de ella (por Wanda)", finalizó picante Yanina Latorre.