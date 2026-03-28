Evangelina Anderson vio el show de AC/DC desde su balcón ¿desnuda? y las redes estallaron

IG Evangelina Anderson

Lejos de ignorar las críticas que casi de inmediato pudo advertir en el mundo virtual, la modelo respondió con firmeza en otra historia: “Quiero decirles, porque las estoy leyendo, chicas, que no estoy desnuda. No se enojen ni me digan barbaridades”, lanzó. Luego exhibió su ropa cómoda de entrecasa y reforzó: “No estoy desnuda. Estoy vestidísima”. Para despejar dudas, cerró: “Tengo un poco de frío y me puse esta manta”, bajando el tono del escándalo.

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Por qué Evangelina Anderson debió operarse de sus cuerdas vocales

A pocas semanas de haber atravesado una intervención delicada, Evangelina Anderson volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales al mostrarse en una situación muy particular: desde la camilla de un consultorio médico. La modelo decidió compartir con sus seguidores cómo continúa su recuperación, a dos meses de la cirugía en sus cuerdas vocales que marcó un antes y un después en su rutina.

Lejos de mantener el proceso en privado, la ex de Matías Demichelis optó por abrir las puertas de este momento íntimo y mostrar en primera persona cada paso de su evolución. A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con una comunidad multitudinaria, publicó un video en el que se la ve preparándose para un estudio fundamental para evaluar su progreso.

En las imágenes, Evangelina Anderson aparece vestida con bata médica mientras recibe anestesia local, en un contexto que no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, atentos a cada novedad sobre su estado de salud. La escena, tan inesperada como reveladora, dejó en claro que la modelo sigue de cerca cada instancia de su recuperación.

El procedimiento al que se sometió tuvo como objetivo analizar cómo evolucionaron sus cuerdas vocales luego de la operación realizada a comienzos de año. Cabe recordar que en aquel momento debió pasar por el quirófano debido a la presencia de lesiones benignas que comprometían su voz, una situación que generó preocupación en su entorno más cercano.

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Siempre directa con su público, fue la propia Evangelina Anderson quien explicó lo que estaba por realizarse, celular en mano: "Voy a hacer mi chequeo de mis cuerdas vocales, estoy con el doctor que me operó. Esto se llama video endoscopio", relató antes de iniciar el estudio.

Minutos después, ya lista para el procedimiento, dio más precisiones sobre cómo se llevaría a cabo la práctica médica: "Me pongo esto en la boca y pasa el cablecito hasta la laringe", detalló, mostrando el instrumento utilizado por el especialista.

Incluso en un contexto médico, la modelo no perdió su impronta y buscó descontracturar la situación con humor: "Me porté muy bien, vamos a ver que no me rete el doctor", comentó entre risas, relajando el clima previo al examen.

Finalmente, tras completar el estudio, llegó la palabra del profesional, que llevó alivio tanto a ella como a quienes siguen su día a día: "Muy bien, mejoraste un montón, igual te falta un poquito", fue la devolución que recibió, dejando en evidencia que su recuperación avanza, aunque aún queda un tramo por recorrer.