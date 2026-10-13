Tremendo dato sobre el final de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, con una tercera en discordia: "Habría tenido una aventura con..."

Y siguió sobre el detrás del posteo de Julieta Prandi: "Abre muchos paraguas para antes que empecemos. Si te casas a los 27 días te separas... Todo que se va a comentar. Se dice que él habría tenido una aventura con la que se hizo cargo de la aventura y habrá dicho de pronto esto. Creo que algo de eso dijo Pepe Ochoa en LAM, ellos tiraron la primicia”.

Qué dijo Moria Casán sobre el posteo de Julieta Prandi anunciando la separación de Emanuel Ortega

El debate al aire siguió en el ciclo que conduce Moria Casán al analizar el comunicado de Julieta Prandi informando su separación de Emanuel Ortega.

"Si hay que especular, que a mi no me gusta, podríamos hablar de acuerdos que claramente fueron familiares. Hubo algo raro en el casamiento que estos no acuerdos pudo tener que ver con la familia", observó María Fernanda Callejón.

Y en ese sentido, Moria Casán remarcó la celeridad con la que se dio la boda entre la modelo y el cantante que tomó a todos por sorpresa: “Lo raro es que fue de golpe (el casamiento) entonces ni siquiera pudieron avisar porque Julieta Ortega se enteró de un programa de televisión y toda la familia ayer se enteró por el mismo programa que se estaban separando”, precisó.

Además, la conductora recordó la etapa en la que trabajó con ella en televisión en medio de un difícil momento pesonal que atravesaba: "Julieta Prandi es una chica muy particular, la tuve en Incorrectas y al poquito tiempo de comenzar, que nos llevábamos divinas con el grupo, tuvo que salir porque se sentía rara por el problema con el exmarido. En ese momento ya tuvo ese problema", concluyó.