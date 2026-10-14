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Tras el escándalo, Bambi Bello reveló qué pasó con el auto de Romina Uhrig: "Todas las deudas..."

En medio de la polémica por el vehículo de Romina Uhrig que figuraba a su nombre, el ex Gran Hermano Sebastián Bambi Bello se enteró de algo que cambiaría por completo su relación con la exdiputada.

14 oct 2026, 15:37
Tras el escándalo, Bambi Bello reveló qué pasó con el auto de Romina Uhrig: Todas las deudas...

Tras el escándalo, Bambi Bello reveló qué pasó con el auto de Romina Uhrig: "Todas las deudas..."

Tras el escándalo, Bambi Bello reveló qué pasó con el auto de Romina Uhrig: Todas las deudas...

Tras el escándalo, Bambi Bello reveló qué pasó con el auto de Romina Uhrig: "Todas las deudas..."

El escándalo que enfrentó a Sebastián "Bambi" Bello y Romina Uhrig por un auto que habría quedado registrado a nombre del ex participante de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo. Después de varios días de polémica, reclamos y acusaciones cruzadas, el joven anunció una noticia que podría marcar el cierre del conflicto entre ambos.

Todo comenzó cuando Bambi Bello denunció públicamente que Romina Uhrig habría puesto un vehículo a su nombre para después desentenderse de los trámites necesarios para concretar la transferencia de propiedad. La situación salió a la luz cuando el ex participante del reality comenzó a recibir multas de importantes sumas de dinero que figuraban a su nombre.

Frente a este escenario, el joven decidió exponer lo que estaba sucediendo a través de sus redes sociales, donde dio a conocer el problema y dejó al descubierto una situación que rápidamente generó repercusión en distintos programas de televisión. A partir de ese momento, el tema quedó envuelto en una fuerte controversia y aparecieron distintas versiones sobre los motivos por los que el vehículo habría sido registrado de esa manera.

Entre las hipótesis que circularon, surgió una que señalaba que Romina Uhrig habría utilizado a Bambi para conseguir un certificado de discapacidad, con el supuesto objetivo de pagar un monto mucho menor por el automóvil y acceder al beneficio de circular por los peajes sin abonar. Sin embargo, esa versión formó parte de las especulaciones que rodearon el caso.

En medio de las idas y vueltas, la posibilidad de que el conflicto se resolviera comenzó a tomar fuerza la semana pasada en PrimiciasYa, durante una emisión de América TV, cuando se planteó que la transferencia del vehículo podría estar en marcha. No obstante, horas después, el propio Bambi Bello se encargó de aclarar que el trámite todavía no se había concretado.

Qué anunció Bambi Bello sobre el conflicto con Romina Uhrig por el auto que había puesto a su nombre

Finalmente, este miércoles 14 de octubre, el ex participante de Gran Hermano 2025 recurrió a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, para comunicar que la situación había tenido el desenlace que esperaba. Con un mensaje directo, confirmó que el automóvil ya había sido transferido y que las obligaciones económicas pendientes también estaban resueltas.

“Hola!! Quería contarles que ya se hizo la transferencia del auto y se saldaron todas las deudas”, escribió el joven, dando a conocer la noticia que pone fin a uno de los principales reclamos que había realizado públicamente.

Además, Bambi aprovechó la publicación para reconocer el trabajo de la profesional que lo acompañó durante el proceso y agradecerle por las gestiones realizadas. “En primer lugar quería agradecer a mi abogada, la Dra. Duranti Amelie por su rápido accionar y a su equipo. Gracias”, expresó.

De esta manera, el conflicto entre Sebastián "Bambi" Bello y Romina Uhrig podría comenzar a quedar atrás, al menos en lo relacionado con la titularidad del automóvil y las deudas que habían generado el escándalo.

Sin embargo, aunque la transferencia finalmente se concretó, queda por ver cómo continuará el vínculo entre ambos después de las acusaciones y la exposición pública que tuvo el caso. Lo que comenzó como un problema administrativo terminó convirtiéndose en una fuerte polémica que puso en el centro de la escena a los dos ex participantes de Gran Hermano y que, posiblemente, haya dejado una marca difícil de borrar en su relación.

     

 

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