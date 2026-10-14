Tras el escándalo, Bambi Bello reveló qué pasó con el auto de Romina Uhrig: "Todas las deudas..."

En medio de las idas y vueltas, la posibilidad de que el conflicto se resolviera comenzó a tomar fuerza la semana pasada en PrimiciasYa, durante una emisión de América TV, cuando se planteó que la transferencia del vehículo podría estar en marcha. No obstante, horas después, el propio Bambi Bello se encargó de aclarar que el trámite todavía no se había concretado.

Qué anunció Bambi Bello sobre el conflicto con Romina Uhrig por el auto que había puesto a su nombre

Finalmente, este miércoles 14 de octubre, el ex participante de Gran Hermano 2025 recurrió a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, para comunicar que la situación había tenido el desenlace que esperaba. Con un mensaje directo, confirmó que el automóvil ya había sido transferido y que las obligaciones económicas pendientes también estaban resueltas.

“Hola!! Quería contarles que ya se hizo la transferencia del auto y se saldaron todas las deudas”, escribió el joven, dando a conocer la noticia que pone fin a uno de los principales reclamos que había realizado públicamente.

Además, Bambi aprovechó la publicación para reconocer el trabajo de la profesional que lo acompañó durante el proceso y agradecerle por las gestiones realizadas. “En primer lugar quería agradecer a mi abogada, la Dra. Duranti Amelie por su rápido accionar y a su equipo. Gracias”, expresó.

De esta manera, el conflicto entre Sebastián "Bambi" Bello y Romina Uhrig podría comenzar a quedar atrás, al menos en lo relacionado con la titularidad del automóvil y las deudas que habían generado el escándalo.

Sin embargo, aunque la transferencia finalmente se concretó, queda por ver cómo continuará el vínculo entre ambos después de las acusaciones y la exposición pública que tuvo el caso. Lo que comenzó como un problema administrativo terminó convirtiéndose en una fuerte polémica que puso en el centro de la escena a los dos ex participantes de Gran Hermano y que, posiblemente, haya dejado una marca difícil de borrar en su relación.