La arremetida legal de Bambi Bello que complica a Romina Uhrig por la polémica del auto

"Estuve en la plataforma de OnlyFans y él sabe que la gente que me la manejó lo hizo mal y se me cerraron todas las cuentas y por eso puse mi auto a la venta porque necesitaba la plata", explicó.

Y en sobre el auto en cuestión reconoció: "La verdad que nunca pagué patante siempre lo pago cuando vendo el auto. Estoy con un montón de problemas económicos".

La drástica medida que solicitó Bambi Bello contra Romina Uhrig

En ese contexto, en el programa SQP (América Tv) analizaron el caso e indicaron cuál fue la rápida respuesta vía legal de Bambi Bello contra su examiga Romina Uhrig.

"Amelia Duranti, que es la abogada de Bambi, pidió hoy la prohibición de circular y el secuestro del coche", indicó el lunes Pía Shaw al respecto.

A lo que Yanina Latorre remarcó: "Él hizo la denuncia ya de venta y ella tampoco se apersonó ni contestó. Cuando vos pedís la prohibición de circular y la captura del auto, si a ella la agarran por la calle, la paran y se lo sacan".

Lo cierto es que por el momento no hay un acuerdo entre las partes y parece complicarse así la situación para Romina Uhrig después de este movimiento en la Justicia por parte de Bambi, quien insiste en los problemas de deudas que genera el auto que utiliza la también exparticipante del reality.