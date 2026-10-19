Juana Viale fue durísima contra Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música: "No creo que ella..."

El modelo profundizó sobre las palabras de Wanda Nara en el escenario al recibir la estatuilla: "Ella hizo un tema que se viralizó y va a hacer un discurso y dice a mis colegas actrices. Y vos como actriz de 57 años, ¿cómo te sentirías? Fue un día, una canción", sostuvo crítico.

Sin embargo Luisa Albinoni, otra de las invitadas a la mesa de domingo, salió al cruce de esa opinión y bancó el discurso de Wanda en el Martín Fierro de la Música.

"No importa es una colega igual. Siento que hay que abrir la mente en todo esto, estamos en otra época, los valores son otros y hay que estar preparado para esto. No tiene por qué ofenderte porque muchos Martín Fierro hubo discusión y desacuerdo", expresó la actriz.

Qué dijo Wanda Nara al recibir su Martín FIerro de la Música 2026

Wanda Nara se llevó el Martín FIerro de la Música 2026 como mejor canción viral por Bad Bitch y al momento de subir al escenario agradeció la distinción con un particular discurso.

"Hago tantas cosas que me había olvidado que en algún momento también canté e hice feliz a mucha gente. Creo es que es un himno acá y en otros países", dijo la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Y agregó con alegría por el reconocimiento: "Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche. Mensajes como Lali, Cazzu, Tini, María Becerra, La Joaqui, tantas mujeres unidas. Hay que animarse a todo, es una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser un poquito más Bad Bitch".

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