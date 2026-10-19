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Juana Viale fue durísima contra Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música: "No creo que ella..."

La conductora Juana Viale cuestionó al aire el Martín Fierro de la Música a Wanda Nara por la canción Bad Bitch. "Raro", aseguró.

19 oct 2026, 09:30
Juana Viale fue durísima contra Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música: No creo que ella...

Juana Viale fue durísima contra Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música: "No creo que ella..."

Juana Viale fue durísima contra Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música: No creo que ella...

Juana Viale fue durísima contra Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música: "No creo que ella..."

Juana Viale fue contundente al referirse al Martín Fierro de la Música 2026 que se le entregó a Wanda Nara como mejor canción viral por Bad Bitch. Desde Almorzando con Juana (El Trece), la nieta de Mirtha Legrand fue directa al cuestionar ese galardón en particular.

"En el Martín Fierro de la Música, lo que disparó Wanda, se armó una polémica", sostuvo Hernán Drago, quien fue uno de los conductores de la primera edición del premio que entregó APTRA.

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Y ahí la conductora arremetió contra Wanda Nara: "Y bueno... ¿Cómo no se va a armar? Yo no creo que Wanda sea como cantante la verdad. La veo ahora muy en su rol de conductora pero cantante... Me encanta que lo haya intentado, de hecho le dieron un Martín Fierro, pero raro".

"Yo no creo que ella se considere música, cantante. Es muy buena y astuta en lo que hace", agregó picante Juana Viale. Y Drago en ese sentido agregó: "Lo que generó polémica a mis colegas músicos es el discurso de ella".

El modelo profundizó sobre las palabras de Wanda Nara en el escenario al recibir la estatuilla: "Ella hizo un tema que se viralizó y va a hacer un discurso y dice a mis colegas actrices. Y vos como actriz de 57 años, ¿cómo te sentirías? Fue un día, una canción", sostuvo crítico.

Sin embargo Luisa Albinoni, otra de las invitadas a la mesa de domingo, salió al cruce de esa opinión y bancó el discurso de Wanda en el Martín Fierro de la Música.

"No importa es una colega igual. Siento que hay que abrir la mente en todo esto, estamos en otra época, los valores son otros y hay que estar preparado para esto. No tiene por qué ofenderte porque muchos Martín Fierro hubo discusión y desacuerdo", expresó la actriz.

Qué dijo Wanda Nara al recibir su Martín FIerro de la Música 2026

Wanda Nara se llevó el Martín FIerro de la Música 2026 como mejor canción viral por Bad Bitch y al momento de subir al escenario agradeció la distinción con un particular discurso.

"Hago tantas cosas que me había olvidado que en algún momento también canté e hice feliz a mucha gente. Creo es que es un himno acá y en otros países", dijo la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Y agregó con alegría por el reconocimiento: "Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche. Mensajes como Lali, Cazzu, Tini, María Becerra, La Joaqui, tantas mujeres unidas. Hay que animarse a todo, es una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser un poquito más Bad Bitch".

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