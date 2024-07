AFIP: CAME le pidió al ministro Luis Caputo una prórroga para deudas fiscales de pymes

El difícil momento que atraviesan las Pymes argentinas no pasa desapercibido para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Por eso, solicitaron al ministro de Economía, Luis Caputo, que prorrogue por al menos 60 días el vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares que las pymes mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).