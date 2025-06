Tras negar la amistad con la China Suárez, Lali Espósito hizo algo que sacudió las redes

Durante una entrevista, la cantante y actriz fue consultada por su relación con la China. La respuesta fue directa: “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”,