El letal y doloroso dardo de Ova Sabatini para su hermana Gaby en su cumpleaños

Como cierre, remarcó: “Sentir es de fuertes. Honro lo vivido y miro con ternura a quien fui. Hoy siento gran amor por los que me quieren. Para ellos estoy, para ellos soy”.

“Gracias a los que me acompañan. Mi familia, mis muchos amigos. Los amo. Y en especial a mis tres grandes amores, que son mi inspiración de todos los días. Cathy, Ori y Titi”, finalizó.

La desilusión de Catherine Fulop sobre el distanciamiento entre Ova y Gabriela Sabatini: "Se sufre"

Hace unos días, Oriana Sabatini expresó que espera que su padre, Ova Sabatini, pueda revincularse con su tía, Gabriela Sabatini. La ausencia de la ex tenista profesional en el casamiento de su sobrina dejó en evidencia que hay un conflicto que aún sigue latente.

La joven aclaró que ella invitó a Gabriela a su casamiento. "Le mandé el mismo mensaje personalizado que le envié a toda mi familia", aclaró, pero, al parecer, la interna familiar fue más fuerte.

En una nota con Puro Show (El Trece), Catherine Fulop habló al respecto. "Oriana mandó la invitación. Dijo no voy y ya está. Creo que no hacía falta nada más. Se sufre porque uno no se lo espera", comentó.

“Claro, todos quisiéramos que de verdad se recompongan porque es como que no entendemos porque nunca se habló”, añadió la conductora.

"¿Qué falta?”, interrogó el cronista. “No sé, que hablen, que llamen, que se comuniquen”, contestó la mujer de Ova Sabatini.

Cathy deslizó que hay que respetar la decisión de cada uno. "Cada persona hace lo que puede y la verdad que no hay que juzgar a nadie. Cada uno es dueño de sus sentimientos, tiene su capacidad emocional para enfrentar situaciones de la vida y bueno, es lo que hay. Hay que aceptarlo. En algún momento, a lo mejor, todo vuelve a su curso”, cerró.