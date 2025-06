Netflix: José Coronado y Ester Expósito arrasan con la película que pone en jaque los límites.

La desesperación y la impotencia comienzan a invadir a Jaime, quien inicialmente confía en que el sistema judicial hará su trabajo. Pero la inacción, los silencios y la falta de respuestas lo empujan a otro camino: decide investigar por su cuenta.

Tu hijo no es una película de acción convencional. Aunque tiene escenas intensas y momentos de tensión extrema, su verdadero valor reside en la exploración moral. La historia no juzga al personaje de José Coronado. Lo muestra en toda su complejidad, como un padre que ya no puede confiar en las instituciones y que decide actuar, con consecuencias imprevisibles.

Ester Expósito ofrece una actuación contenida y precisa, aportando un contrapunto emocional a la narrativa. Su participación es significativa, enmarcando una historia donde cada personaje parece tener algo que callar.

El elenco de "Tu hijo"

José Coronado

Ana Wagener

Asia Ortega

Pol Monen

Ester Expósito

Tráiler de "Tu hijo"

Por qué ver "Tu hijo" en Netflix

En una era donde la inmediatez domina los contenidos y las series rápidas parecen ser la norma en Netflix, esta película ofrece una pausa. Una invitación a pensar. A mirar hacia adentro. Y a entender que, a veces, los peores monstruos no son los que están afuera, sino los que la desesperación despierta dentro de uno.

La actuación de José Coronado, impecable y contenida, sostiene toda la narrativa. Su Jaime no grita, no se desborda, pero transmite en cada gesto la angustia y la rabia de quien ha perdido toda esperanza. Su interpretación ha sido elogiada por críticos y espectadores, consolidándolo como uno de los grandes referentes del cine español.

Para quienes buscan más que entretenimiento, Tu hijo es una propuesta que vale la pena descubrir o redescubrir. No solo por sus actores o su director, sino por el eco que deja en la conciencia.