River buscará seguir de racha en una cancha difícil como la de Atlético Tucumán

El equipo dirigido por Martín Demichelis tuvo un buen arranque de campeonato. Debutó con un empate 1-1 ante Argentinos y después hilvanó victorias sin goles en contra frente a Barracas Central (2-0), Vélez (5-0) y Deportivo Riestra (3-0) por la Copa de la Liga, más el triunfo contra Excursionistas (3-0) en el debut de la Copa Argentina.

Los tucumanos, por el contrario, aún no conocen la victoria en este torneo y vienen de perder 2-0 frente a Barracas Central.

A pesar de las distintas realidades, la cancha del Decano es una de las que les cuesta a los Millonarios: en las últimas tres visitas de River a Tucumán, entre el 2020 y el 2023, el resultado fue siempre 1-1.

Por la intensa seguidilla de partidos en este comienzo de año (7 juegos en 21 días) y con la mira puesta en el superclásico ante Boca Juniors del domingo 25 de febrero, el DT Demichelis podría rotar la formación inicial y su once "ideal" mañana contra Atlético Tucumán y también el domingo con Banfield en Núñez.

Franco Armani, que jugó los 450 minutos de la temporada, seguirá cuidando la valla invicta de los últimos encuentros, pero jugadores de campo como Ignacio Fernández, Paulo Díaz, Rodrigo Aliendro y Miguel Borja -quienes también fueron titulares en las cuatro fechas de la LPF y en los 32avos de final de la Copa Argentina- podrían tener descanso.

El juvenil Franco Mastantuono sería la variante de Nacho Fernández, mientras que Ramiro Funes Mori alternaría con el chileno Díaz en la defensa. Además, Demichelis podría darle minutos a Rodrigo Villagra -la última incorporación- o a Agustín Palavecino como socios del uruguayo Nicolás Fonseca en el mediocampo en lugar de Aliendro. El colombiano Borja, con un gran presente goleador, saldría desde el inicio aunque lo reemplazarían más rápido si su desgaste lo requiere.

Milton Casco, ya recuperado de una lesión, volverá a estar entre los concentrados mientras que se espera por la llegada de Pablo Solari y Claudio Echeverri, quienes jugaron el Preolímpico Sub 23 en Venezuela, donde la Selección logró el pasaje a los Juegos de París 2024 tras ganarle 1-0 a Brasil. En los próximos días también estarán a disposición Santiago Simón, Manuel Lanzini y Matías Kranevitter, todos recuperándose de distintas lesiones, para agrandar el plantel.

En el Decano, la actualidad no es la mejor, por lo que la dupla técnica Sergio Gómez y Favio Orsi precisa un buen resultado para que no peligre su continuidad.

"Me duele mucho este momento porque siento el fútbol desde muy adentro, me duele porque esto es mi laburo, me duele por toda la gente que está detrás de nosotros, que va al estadio y nos banca ”, declaró el delantero Marcelo Estigarribia tras la derrota con Barracas sobre la situación anímica y futbolística de Atlético Tucumán.

"Estamos mal. El equipo está sufriendo mucho desde lo mental, generamos situaciones y no las podemos meter tenemos que cambiar la cabeza, intentar volver a ser el equipo del año pasado", agregó el ´Chelo´ en declaraciones a la prensa en la zona mixta.

Nicolás Romero, expulsado ante el "Guapo", no será de la partida y en su lugar podría entrar Juan Infante.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Nicolás Castro y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Funes Mori, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández o Franco Mastantuono, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Cancha: Monumental José Fierro (Tucumán).

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Fernando Rapallini

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium.