Úrsula Corberó no pudo más: rompió en llanto por su maternidad y lo contó sin filtros

Posteo de Ursula Corberó

El posteo no pasó desapercibido entre sus casi 20 millones de seguidores, que rápidamente reaccionaron con mensajes cargados de empatía y apoyo. Muchos destacaron el valor de exponer una maternidad lejos de lo perfecto: agotadora, desafiante y profundamente movilizante.

“Esa revolución que generan las hormonas”, “El carrete es un resumen real de los primeros días de la maternidad“, ”Todas fuimos, somos y seremos vos alguna vez", “Mostrando la realidad de la maternidad. Amo”, “Uy, en estas fotos me sentí tan identificada. Yo usaba aireadores, pezoneras, lloraba, amaba…“, ”Ser primeriza no es fácil, pero después miras hacia atrás y te das cuenta que es la vida enseñando… y nosotras aprendiendo”, “Ay. Qué etapa tan dura. Vengo a decirte que es temporal y que todo pasa. Lo bueno y lo malo. Todo pasa”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Entre ellos, también se destacó el comentario de Florencia Bas, abuela del pequeño, quien escribió: “Ahh, les amo fuerte”.

La publicación también dejó ver detalles íntimos de esta nueva rutina: mamaderas acumuladas en la cocina, cambios de ropa constantes y looks adorables del bebé, como un body con perritos o un enterito con la frase “mon petit croissant”.

En primeros planos, Dante aparece dormido, diminuto sobre la cama matrimonial, o paseando en cochecito bajo una manta. Postales simples que, en conjunto, construyen un retrato honesto de una etapa tan intensa como transformadora.

Sin maquillaje emocional, Úrsula Corberó eligió mostrarlo todo: el amor absoluto, pero también las lágrimas que nadie ve. Y ahí, justamente, estuvo el impacto.

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Cómo fue la reacción del Chino Darín por el nacimiento de Dante, su primer hijo con Úrsula Corberó

Tras el nacimiento de su hijo Dante, el Chino Darín se acercó a la puerta del sanatorio en Barcelona donde Úrsula Corberó dio a luz pequeño y se acercó a hablar con los medios de prensa que lo aguardaban.

"No vengo durmiendo nada estos días, que vienen siendo demasiado intensos. Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarme a la fecha de parto y la verdad que salió todo fantástico. Ella (Úrsula) está muy bien, está cansada por supuesto, tratando de recuperar un poco la energía, el sueño y por supuesto encargarse de la criatura. Estamos todos muy conentos, la familia y los amigos", comentó el actor.

Consultado sobre si la paternidad es el papel más importante de su vida, el Chino Darín comentó emocionado: "Me imagino que sí porque es para toda la vida y lo demás son cosas que van quedando, que uno realiza en un momento en particular, y esto es una construcción a futuro con mucha paciencia y dedicación".

El actor confesó que en un momento dudó si iba a poder estar presente en el parto por sus compromisos laborales: "Pensé que no iba a poder venir y logré estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo. Para mí fue espectacular, tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él y fue increíble. Por suerte pudieron estar los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares. Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estar pendientes de la fecha".

Sobre el final, el Chino Darín explicó por qué finalmente decidieron que Dante naciera en España y no en la Argentina: "En algún momento sabiendo que yo tenía compromiso de trabajo importante para mí en Argentina evaluamos (que naciera en Argentina) pero muy rápidamente decidimos que no por cuestiones que exceden en el tiempo que tenemos. La verdad entendí en base a la experiencia de mi madre que el chico nace donde la madre quiere y fue así, que se sintiera cómoda y que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa", concluyó.