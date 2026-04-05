Javier Milei prepara para este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada

En ese sentido, la presencia del vocero en la mesa chica del Gabinete apunta a mostrar alineamiento interno y evitar fisuras en el equipo presidencial.

Nueva etapa y reuniones individuales

Además del encuentro general, se prevé que en los próximos días el jefe de Gabinete avance con reuniones individuales con distintos ministros y funcionarios para profundizar áreas clave de la gestión.

Entre los temas prioritarios aparecen Seguridad, Defensa y Salud, considerados estratégicos para esta nueva fase del gobierno.

Las denuncias contra el jefe de Gabinete

Adorni enfrenta cuestionamientos por la compra de propiedades, entre ellas un departamento en el barrio porteño de Caballito y una vivienda en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

adorni milei

También recibió críticas por vuelos a Punta del Este en aviones privados y por la presencia de su esposa en un avión oficial que trasladó a la comitiva presidencial a Nueva York.

El miércoles pasado, el jefe de Gabinete se reunió con Milei en la residencia de Olivos, donde el presidente volvió a ratificar su apoyo político.

Un día después, Adorni acompañó al mandatario en el acto realizado en Retiro por el aniversario de la guerra de Malvinas.