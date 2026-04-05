Conmoción: una pareja quedó atrapada en medio del temporal y el desenlace fue fatal

El feroz temporal que golpeó a Tucumán dejó una tragedia: una pareja fue encontrada sin vida dentro de un auto que había sido arrastrado por la corriente y terminó volcado en un canal de riego.
Las víctimas habían salido de un casamiento y eran intensamente buscadas. Sus cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo.
El feroz temporal que golpeó a Tucumán dejó una tragedia: una pareja fue encontrada sin vida dentro de un auto que había sido arrastrado por la corriente y terminó volcado en un canal de riego.
Las víctimas fueron identificadas como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, quienes regresaban de un casamiento en Tafí Viejo. Ambos eran padres de una beba de nueve meses, que no se encontraba con ellos al momento del hecho.
Según reconstruyeron sus allegados, la última vez que tuvieron contacto con la pareja fue cerca de las 21, cuando aún permanecían dentro de su vehículo, un Nissan Versa blanco, esperando que mejoraran las condiciones climáticas para emprender el regreso a su casa.
Sin embargo, con el correr de las horas la preocupación comenzó a crecer. Cerca de la medianoche, la niñera que cuidaba a su hija advirtió que no habían regresado y dio aviso a la familia.
“Deberían haber vuelto a las 10. Ellos no solían quedarse afuera, siempre priorizaban volver con su hija”, relató una familiar al dar cuenta de la angustia que se vivía en esas horas.
Ante la falta de noticias, los familiares realizaron una denuncia por averiguación de paradero en una comisaría de la zona. A partir de allí se inició un operativo de búsqueda.
Finalmente, la Policía encontró el auto en el barrio Nueva Italia, en las cercanías del club SMATA y a pocos metros de la Ruta 9. El vehículo estaba volcado dentro de un canal de riego, con los cuerpos de ambos ocupantes en su interior.
De acuerdo a las primeras hipótesis, la fuerte corriente generada por el temporal habría arrastrado el vehículo hasta hacerlo caer en el canal, donde terminó volcando.
El caudal de agua y la violencia del arrastre habrían impedido que la pareja pudiera salir del auto, lo que derivó en su muerte.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y grupos especiales, que lograron recuperar los cuerpos y asegurar la zona.
Ahora, la Justicia espera los resultados de las pericias para confirmar la mecánica del hecho y determinar con precisión cómo se desencadenó la tragedia en medio de las intensas lluvias que afectaron a la provincia.