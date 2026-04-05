Conmoción: una pareja quedó atrapada en medio del temporal y el desenlace fue fatal

“Deberían haber vuelto a las 10. Ellos no solían quedarse afuera, siempre priorizaban volver con su hija”, relató una familiar al dar cuenta de la angustia que se vivía en esas horas.

La búsqueda y el hallazgo

Ante la falta de noticias, los familiares realizaron una denuncia por averiguación de paradero en una comisaría de la zona. A partir de allí se inició un operativo de búsqueda.

Finalmente, la Policía encontró el auto en el barrio Nueva Italia, en las cercanías del club SMATA y a pocos metros de la Ruta 9. El vehículo estaba volcado dentro de un canal de riego, con los cuerpos de ambos ocupantes en su interior.

Cómo ocurrió la tragedia

De acuerdo a las primeras hipótesis, la fuerte corriente generada por el temporal habría arrastrado el vehículo hasta hacerlo caer en el canal, donde terminó volcando.

El caudal de agua y la violencia del arrastre habrían impedido que la pareja pudiera salir del auto, lo que derivó en su muerte.

Operativo y pericias

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y grupos especiales, que lograron recuperar los cuerpos y asegurar la zona.

Ahora, la Justicia espera los resultados de las pericias para confirmar la mecánica del hecho y determinar con precisión cómo se desencadenó la tragedia en medio de las intensas lluvias que afectaron a la provincia.