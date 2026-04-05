Fernanda Iglesias destapó una olla a presión y reveló una feroz pelea secreta entre dos conductores

El comentario hizo ruido de inmediato. Sin embargo, a la salida de su programa, intentó bajarle el tono a sus propias palabras. Pero ya era tarde: el fragmento comenzó a circular y llegó a la televisión.

Fue en Puro Show (El Trece) donde Fernanda Iglesias redobló la apuesta y aseguró saber exactamente a quién había hecho referencia.

“Yo sé de quién habla, desde el primer momento me di cuenta a quien se estaba refiriendo. Sé quién es”, afirmó, sembrando aún más misterio.

“La gente piensa en algunas famosas por los datos que dio él, pero están equivocados. Bueno, este chimento es un poco vintage y llegué a la conclusión porque trabajé con los dos y conozco la historia”, agregó.

Y entonces, llegó el momento más esperado. Sin rodeos, reveló el nombre que hasta ese momento permanecía oculto: Barbie Simons.

Según explicó Iglesias, la pelea tiene raíces profundas y se remonta a la época en la que ambos compartían pantalla en televisión en 2017.

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“Mis amigas me decían ‘qué falopa este chisme’, pero es así. Hablaba de Barbie Simons. Estoy segura porque trabajaron juntos en C5N”, aseguró.

A partir de ahí, comenzó a reconstruir el detrás de escena. “Ella había conseguido su primer trabajo cuando volvió de Miami porque era la novia de Gerardo Werthein, un mega empresario, pero después los siguientes trabajos la verdad que los consiguió sola”, relató.

También detalló cómo fue creciendo profesionalmente: “Ella venía de trabajar en El Gordo y el Flaco mucho tiempo y las invitaciones para hacer notas a artistas internacionales le llegaban directo a ella”.

Ese avance habría generado tensión. “¿Qué pasó? Cuando ella desembarca en C5N a Robertito lo empiezan a dejar de lado para hacer esas notas en el extranjero. Entonces él estaba furioso, celoso de lo que estaba pasando con Barbie, pero Barbie no era la culpable realmente”, explicó.

Pero el conflicto no quedó solo en lo profesional. Según Iglesias, hubo un episodio mucho más fuerte.

“Ella era buena, eso lo hace muy bien, mirá que no tengo una amistad con ella ni me llevé muy bien trabajando ni nada, pero la verdad hay que decirla. Es buena, habla bien en inglés, es graciosa, tiene buena imagen. Y bueno, las notas se la empezaron a dar todas a ella y a Robertito le dio un ataque con esto, le dio bronca, y creo que la agarró en la calle y se pelearon. Se pelearon en la calle. Le dijo ‘me robaste las notas’ y ella no se quedó quieta”, contó.

La situación habría escalado aún más. “Fue y lo denunció a Robertito, no tengo claro cuál fue la denuncia, pero lo denunció”, agregó.

Finalmente, la periodista explicó por qué esta historia vuelve a salir a la luz tantos años después: “Robertito ahora está en La Nación+ y como se rumoreaba que ella se sumaba al canal salió a decir ‘si volvemos a compartir stage cuento todo'”.



Robertito Funes Ugarte y Barbie Simons

Qué dijo Fernanda Iglesias sobre la situación económica de Maxi López

El mes pasado, tras la vuelta definitiva de Maxi López a la Argentina encendió las alarmas sobre su situación financiera y legal. En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias lo calificó directamente como “estafador de amigos”.

En 2022 se había difundido que López había adquirido parte del Birmingham City FC, aunque nunca se consolidó como dueño. Iglesias explicó: “Maxi López tiene una SRL en el Reino Unido, que se llama MaxCo, que la fundó con un argentino que se llama Cristian Codoma, por eso MaxCo. Es una SRL y esta empresa es la que firma el contrato”. Luego agregó: “El patrimonio de la empresa, es de dos libras”, y la definió como “una empresa fantasma”.



El problema se agravó cuando López se presentó como accionista antes de que la liga inglesa lo homologara. Esa maniobra derivó en sanciones: “Ellos enfrentan una especie de juicio por haberse puesto a trabajar en el club sin ser todavía los propietarios… Les dan como una especie de probation, que les hacen pagar 45 mil libras de pena”, detalló Iglesias.

En Suiza, la situación no fue mejor. López nunca aportó el 40 por ciento del presupuesto anual del club, FC Paradiso, que había prometidolo y que lo enfrentó con Ezequiel Schelotto, su examigo y ahora vicepresidente de la institución. A esto se sumó otro negocio fallido, un restaurant: “Se juntó con unos rugbiers y les ofreció un negocio… por 90 mil libras, pero a los tres meses los cerraron por remodelaciones, y después cerró definitivamente”, relató Iglesias.

El desenlace fue aún más polémico: “Los rugbiers le reclamaron las 90 mil libras de depósito. Y Maxi los bloqueó a todos… Es traicionero de amigos. Traicionó a sus amigos, eso seguro”, cerró la panelista.