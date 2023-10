Amor sin edad: la historia de un joven de 19 que se enamoró de una señora de 71 y son furor en redes

"Ella siempre está llena de risas y nos conectamos muy bien. La química fue genial. Todo en ella capturó mi corazón desde el primer día", explicó Gary y ella sumó: "Si amás a alguien, la edad es sólo un número. Estoy felizmente casada desde hace dos años con mi verdadera alma gemela".

Sobre el comienzo de su romance, la pareja explicó que, como se conocieron en el velatorio de uno de los hijos de la mujer y no pudieron hablar mucho, volvieron a verse en una pizzería. "Lo miré a los ojos y me enamoré", contó ella, y aseguró: "Sabía que él era con quien quería pasar mi vida. Nunca me intimidó la edad en absoluto".

image.png

A pesar de que se llevan 53 años, Gary y Almeda comparten intereses similares y muestran algunas intimidades de su relación en su cuenta de TikTok.

"No siento que esté perdiendo el tiempo por estar casado con Almeda. Soy muy maduro, no encajo en el rango de edad joven en absoluto. Nunca me han atraído las mujeres más jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, siempre me gustaron las mujeres mayores y cuando se lo conté a mi abuela, que me crió, tuve miedo por cómo se lo tomaría. Pero ella nos aceptó", reveló el adolescente.

El casamiento se dio apenas dos semanas después de conocerse. "Mucha gente espera años para casarse y todos tienen diferentes opiniones sobre cuándo casarse. Pero sabíamos que estábamos enamorados, así que me animé a dar el salto", aseguró Gary.

image.png

Gary y Almeda tuvieron que salir a hacer frente a todas aquellas personas que se oponían a la relación. Entre ellos, el hijo de la mujer que desde el primer momento trató de impedir la unión matrimonial.

Por su parte, a los nietos de Almeda, Aaron e Indiana Elliott, les resultó difícil aceptar su relación pero, finalmente, lo hicieron.

Particularmente, a Aaron, que tiene 22 años, tres más que su "abuelo", le chocó un poco la idea de esta relación. "Solo lo llamé Abuelo una vez y fue cuando estaba borracho", aseguró el joven. En tanto, Indiana, de 17 años, resultó un poco más comprensiva: "¿Y cómo no voy a apoyarla? Para mí, personalmente, cada vez que se juntan es un poco raro. Pero vivimos en el siglo XXI y esas cosas realmente no deberían importar".

Hoy, su mayor objetivo es "inspirar" a las personas a través de sus videos para que le den una oportunidad al amor sin detenerse a mirar la edad de la otra persona.