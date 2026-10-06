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Charly García dijo presente en la despedida de Messi: el video que sorprendió en el Monumental

Charly García estuvo en el Monumental para acompañar a Lionel Messi en su último partido con la Selección.

6 oct 2026, 22:40
MESSI Y CHARLY GARCIA
MESSI Y CHARLY GARCIA

Charly García no quiso perderse una noche especial para Lionel Messi. El músico estuvo presente en el Monumental para acompañar al capitán de la Selección argentina en su último partido con la camiseta albiceleste, y las cámaras lo encontraron en uno de los palcos del estadio.

La presencia de Charly tuvo además un antecedente muy especial. En septiembre de 2024, ambos se conocieron después del triunfo de la Selección ante Venezuela por 3-0, cuando el músico ingresó al vestuario para saludar a los jugadores.

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El encuentro terminó con una foto que rápidamente se volvió viral: Messi y Charly juntos, dos figuras enormes de la cultura argentina, unidas por el fútbol y el rock. “¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme!”, había escrito Messi en sus redes sociales al compartir las imágenes de aquel momento.

Ahora, más de un año después, Charly volvió a estar cerca de Messi en una noche cargada de emoción y simbolismo.

Qué confesó Sofi Martínez por la despedida de Leo Messi

Sofi Martínez habló sobre el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, que se disputará este martes ante Benín en el estadio de River. El encuentro tendrá un significado especial por tratarse de una de las últimas presentaciones del capitán con la camiseta albiceleste.

En la previa del partido, la periodista se refirió al tema en Nadie Dice Nada (Luzu) y destacó la huella que dejó el futbolista en toda una generación. Además, recordó el lugar que ocupa Messi en su propia trayectoria profesional, especialmente por la entrevista que mantuvieron durante el Mundial de Qatar 2022, antes de la final.

"Le vas a hacer la última nota con la camiseta de la Selección", le recordó Nico Ochiato. Ante esto, Sofi contó cómo atraviesa Messi este momento: "Él está súper emocionado, lo vimos en los últimos partidos, más allá de lo personal que le pasa y creo que para toda una generación es muy importante no solo para los que nos dedicamos a lo deportivo sino para todos los fanáticos del fútbol que no conocen una selección sin Leo".

A continuación, la periodista hizo foco en quienes crecieron acompañando toda la carrera del astro argentino y en lo que representa esta nueva etapa. "Los que tenemos 30 o por ahí hay que ver hasta dónde te llega la memoria y no te acordas tanto y ahora una etapa para todos”, continuó analizando.

Por último, Martínez volvió sobre uno de los momentos más importantes de su carrera: aquella entrevista con Messi en Qatar que rápidamente trascendió las fronteras. “Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total", comentó.

     

 

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