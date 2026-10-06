Charly García dijo presente en la despedida de Messi: el video que sorprendió en el Monumental

Qué confesó Sofi Martínez por la despedida de Leo Messi

Sofi Martínez habló sobre el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, que se disputará este martes ante Benín en el estadio de River. El encuentro tendrá un significado especial por tratarse de una de las últimas presentaciones del capitán con la camiseta albiceleste.

En la previa del partido, la periodista se refirió al tema en Nadie Dice Nada (Luzu) y destacó la huella que dejó el futbolista en toda una generación. Además, recordó el lugar que ocupa Messi en su propia trayectoria profesional, especialmente por la entrevista que mantuvieron durante el Mundial de Qatar 2022, antes de la final.

"Le vas a hacer la última nota con la camiseta de la Selección", le recordó Nico Ochiato. Ante esto, Sofi contó cómo atraviesa Messi este momento: "Él está súper emocionado, lo vimos en los últimos partidos, más allá de lo personal que le pasa y creo que para toda una generación es muy importante no solo para los que nos dedicamos a lo deportivo sino para todos los fanáticos del fútbol que no conocen una selección sin Leo".

A continuación, la periodista hizo foco en quienes crecieron acompañando toda la carrera del astro argentino y en lo que representa esta nueva etapa. "Los que tenemos 30 o por ahí hay que ver hasta dónde te llega la memoria y no te acordas tanto y ahora una etapa para todos”, continuó analizando.

Por último, Martínez volvió sobre uno de los momentos más importantes de su carrera: aquella entrevista con Messi en Qatar que rápidamente trascendió las fronteras. “Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total", comentó.