"Me dolió verlo así": la aclaración de Marcela Tauro tras el fuerte cruce con Coppola por Susana y Wanda

Esa pregunta fue la que desató la furia de Coppola, momento que se viralizó en las redes sociales gritándole desencajado a su compañera. Así las cosas, tras repasar el video en cuestión, Tauro fue clara al confiar: "La verdad es que lo provoqué y él se enojó".

"En realidad lo entiendo también, porque mientras estaba hablando, él pensó, uy, voy a salir en todos lados, se enojó con él mismo", detalló la también conductora del programa dominical Infama (América TV). Y tras asegurar que son amigos desde hace muchos años, la periodista expresó sus sentimientos hacia el histórico manager de Diego Maradona.

"Yo lo quiero, es mi familia. Guillote es mi familia", dejó en claro Marcela y sumó sincera: "Yo no me enojé para nada. Es más, me dolió verlo así, porque en realidad era un juego, esto es un juego. Vos opinabas de Susana, yo te voy a opinar de Wanda. Ellos estaban todos a favor de Susana".

De esta manera, Rodrigo Lussich reflexionó analítico: "No entró en el código. Él no supo entrar en el código. Esa palabra no le gustó". Al tiempo que Tauro asintió y se lamentó: "La verdad que no, él la pasó mal". "Después nos abrazamos", confió inmediatamente mientras remarcaba lo grandes amigos que son y confesó que Guillermo después la llamó "para disculparse".

"Me llamó a la tarde, me llamó un amigo de él. Yo lo adoro, y le pido perdón por haber generado esa situación también", concluyó Marcela Tauro.

Por qué Marcela Tauro se ausentó de Infama recientemente

A fines de agosto, Marcela Tauro tuvo que ausentarse de la pantalla de América TV por un problema de salud que la obligó a modificar su agenda laboral. En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, la periodista explicó qué le ocurrió y llevó tranquilidad sobre su recuperación.

Todo comenzó cuando se le fracturaron dos muelas y comenzó a sufrir fuertes dolores durante varios días. Ante la intensidad de las molestias, consultó con su odontóloga y finalmente debió someterse a una intervención de urgencia.

“Me operaron el sábado, de urgencia. Fui a mi dentista y ella me dijo: ‘Está muy fracturada, la voy a sacar’”, relató Tauro. Luego, explicó que el procedimiento terminó siendo más complejo de lo previsto y que finalmente tuvo que colocarse tres implantes.

La intervención estuvo a cargo del doctor Mariano Chutchurru y su equipo de MCH y duró cinco horas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. “Sí, fue el sábado. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Dura la operación. Así que bárbaro”, contó.

Pese a lo extenso del procedimiento, la evolución de Marcela fue favorable. “No me dolió. No tengo inflamación”, aseguró.

Sin embargo, el especialista le indicó que debía permanecer 48 horas sin hablar para cuidar las suturas. Por ese motivo, no pudo hacer su programa ni asistir a la radio. “Me pidió que no hable dos días, 48 horas. Me pidió que no hiciera el programa, tres horas hablando”, explicó.

Durante su ausencia, sus compañeros quedaron al frente del ciclo. “Estuvieron bárbaros los chicos, re bien. Todo el equipo, divino”, destacó Tauro.