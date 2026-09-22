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"Me dolió verlo así": la aclaración de Marcela Tauro tras el fuerte cruce con Coppola por Susana y Wanda

La histórica integrante de Intrusos explicó cómo y por qué Guillermo Coppola enfureció con ella en la radio mientras comparaban los comienzos de Wanda Nara con los de Susana Giménez. Aquí, la palabra de Marcela Tauro.

22 sept 2026, 15:06
Me dolió verlo así: la aclaración de Marcela Tauro tras el fuerte cruce con Coppola por Susana y Wanda

"Me dolió verlo así": la aclaración de Marcela Tauro tras el fuerte cruce con Coppola por Susana y Wanda

Me dolió verlo así: la aclaración de Marcela Tauro tras el fuerte cruce con Coppola por Susana y Wanda

"Me dolió verlo así": la aclaración de Marcela Tauro tras el fuerte cruce con Coppola por Susana y Wanda

Esta martes, la periodista Marcela Tauro explicó en Intrusos (América TV) por qué Guillermo Coppola se enojó con ella en No está todo dicho, el programa radial que conduce Guido Kaczka en la segunda mañana de La 100 y del que ambos forman parte, así como reveló cómo fue que se generó el tenso cruce al aire.

Lo cierto es que la integrante del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de América TV, recordó que días pasados analizaron en la radio las palabras de Nora Colosimo asegurando que su hija -Wanda Nara- había superado a Susana Giménez con todo lo conseguido a su corta edad.

Fue allí que la mayoría del equipo de Kaczka no dudó en respaldar la figura de la icónica diva de los teléfonos, motivo por el cual Tauro optó por pararse en la vereda de enfrente y respaldar a la mayor de las Nara para generar debate al aire.

Así, mientras desde la locutora, el periodista deportivo y hasta Coppola hacían hincapié en la trayectoria teatral y cinematográfica de Susana al momento de desembarcar en la televisión local con su propio programa, Marcela Tauro remarcó que ambas comenzaron de igual manera: como modelos, y resaltó el posible prejuicio detrás de su aparición pública con supuesta ropa interior de Diego Maradona, preguntándoles si la estaban tratando de prostituta.

Esa pregunta fue la que desató la furia de Coppola, momento que se viralizó en las redes sociales gritándole desencajado a su compañera. Así las cosas, tras repasar el video en cuestión, Tauro fue clara al confiar: "La verdad es que lo provoqué y él se enojó".

"En realidad lo entiendo también, porque mientras estaba hablando, él pensó, uy, voy a salir en todos lados, se enojó con él mismo", detalló la también conductora del programa dominical Infama (América TV). Y tras asegurar que son amigos desde hace muchos años, la periodista expresó sus sentimientos hacia el histórico manager de Diego Maradona.

"Yo lo quiero, es mi familia. Guillote es mi familia", dejó en claro Marcela y sumó sincera: "Yo no me enojé para nada. Es más, me dolió verlo así, porque en realidad era un juego, esto es un juego. Vos opinabas de Susana, yo te voy a opinar de Wanda. Ellos estaban todos a favor de Susana".

De esta manera, Rodrigo Lussich reflexionó analítico: "No entró en el código. Él no supo entrar en el código. Esa palabra no le gustó". Al tiempo que Tauro asintió y se lamentó: "La verdad que no, él la pasó mal". "Después nos abrazamos", confió inmediatamente mientras remarcaba lo grandes amigos que son y confesó que Guillermo después la llamó "para disculparse".

"Me llamó a la tarde, me llamó un amigo de él. Yo lo adoro, y le pido perdón por haber generado esa situación también", concluyó Marcela Tauro.

Por qué Marcela Tauro se ausentó de Infama recientemente

A fines de agosto, Marcela Tauro tuvo que ausentarse de la pantalla de América TV por un problema de salud que la obligó a modificar su agenda laboral. En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, la periodista explicó qué le ocurrió y llevó tranquilidad sobre su recuperación.

Todo comenzó cuando se le fracturaron dos muelas y comenzó a sufrir fuertes dolores durante varios días. Ante la intensidad de las molestias, consultó con su odontóloga y finalmente debió someterse a una intervención de urgencia.

“Me operaron el sábado, de urgencia. Fui a mi dentista y ella me dijo: ‘Está muy fracturada, la voy a sacar’”, relató Tauro. Luego, explicó que el procedimiento terminó siendo más complejo de lo previsto y que finalmente tuvo que colocarse tres implantes.

La intervención estuvo a cargo del doctor Mariano Chutchurru y su equipo de MCH y duró cinco horas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. “Sí, fue el sábado. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Dura la operación. Así que bárbaro”, contó.

Pese a lo extenso del procedimiento, la evolución de Marcela fue favorable. “No me dolió. No tengo inflamación”, aseguró.

Sin embargo, el especialista le indicó que debía permanecer 48 horas sin hablar para cuidar las suturas. Por ese motivo, no pudo hacer su programa ni asistir a la radio. “Me pidió que no hable dos días, 48 horas. Me pidió que no hiciera el programa, tres horas hablando”, explicó.

Durante su ausencia, sus compañeros quedaron al frente del ciclo. “Estuvieron bárbaros los chicos, re bien. Todo el equipo, divino”, destacó Tauro.

     

 

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