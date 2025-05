Devi enfrentó a la Tana y se re picó dentro de la casa

"A mí me molestas vos, no los perros. Prefiero que se queden ellos y no vos", respondió ella y le dijo que le había molestado mucho que se riera de la salida de la prima de Fenocchio, que se fue tras una discusión entre ambas de forma esporádica.

"Me rió porque tengo humor, como voy a festejar algo de lo que le hiciste a tu prima que fue patético", contestó el enojado.

El cruce entre ambos participantes rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando diversas opiniones entre los seguidores del programa. Algunos usuarios apoyaron a Juan Pablo, destacando su amor por sus perros y su derecho a defenderlos, mientras que otros consideraron que La Tana exageraba y sí se había portado mal con su prima, que una vez fue tampoco visitó ningún programa.