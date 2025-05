Ulises mencionó al Papa Francisco en Gran Hermano sin saber de su muerte y dejó a todos en shock con su frase

En ese sentido, el cordobés sorprendió con un mensaje a cámara donde mencionó al Papa Francisco, claramente sin saber de su reciente partida física.

“Con la lógica del interior del país. Que más argentino que nunca que defiende el fútbol, que defiende al Papa Francisco, que defiende a la Argentina, al cordobesismo,: Talleres, Belgrano, Instituto...”, comenzó su arenga Ulises, generando gran repercusión en los televidentes.

Ulises sufrió hace pocos días la eliminación de Chiara Mancuso del reality, quien era su gran amiga y sostén dentro de la casa.

"Me he reído, he peleado, pero se fue diciendo 'Ulises te amo'. Va a ser muy difícil de acá adelante, se fue mi principal socia", reconoció con angustia el cordobés tras la salida de la morocha.

El cordobés anunció que piensa hacerse varios retoques estéticos luego de su paso por la casa más famosa del país.

"Me voy a colocar bótox y a operar la nariz", precisó Ulises, ante el asombro de todos sus compañeros de convivencia.

"Me voy a hacer frente, boca, nariz y orejas... Todo lo que sea de canje", remarcó, mientras el resto de los jugadores no entendían si lo que estaba diciendo era una broma o realmente tiene intenciones de hacerse todos esos retoques.

"¿Y si te ofrecen alargar el pi...?", retrucó Chiara. "No, de eso ya tengo suficiente", le contestó el cordobés, filoso.