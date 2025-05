La Tana rompió en llanto y le pidió perdón a su prima en Gran Hermano 2024

"Vos no la echaste, igual, ella se sintió mal y se fue. Como te decía la otra vez, ella directamente dijo 'yo me quiero ir, no quiero puerta giratoria ni salida ni show ni nada' y se fue así por lo bajo. Creo que fue para no exponer más lo que había pasado", expresó el presentador al ver a La Tana llorando.

Ahí, la participante confesó: "No, obvio, pero yo me quedé mal. También me dio mucha inseguridad: ¿se habrá enojado? ¿mi familia cómo lo tomó? Estoy todos los días luchando contra eso. Siento que me desestabilizó en el juego y emocionalmente".

"Volvieron los fantasmas, es algo familiar. Yo no quería que se vaya. Me quedé mal", reconoció. "¿Le querés pedir perdón por algo?", le preguntó Del Moro.

"Sí, obviamente, si la herí o algo, le pido perdón. Jamás quise que se vaya. Es más, nunca nos peleamos de esa manera. No es que es habitual. Nunca tuvimos una pelea así. Tampoco pensé que se iba a ir, capaz se sintió muy presionada", manifestó La Tana.

Embed

Gran Hermano 2024: la reacción de la casa tras el intempestivo abandono de la prima de la Tana

Cuando todo parecía marchar sobre rieles en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), este sábado se supo a través de los internautas seguidores del reality que la prima de Katia La Tana Fenocchio se había ido del juego repentinamente y por voluntad propia.

Así las cosas, durante la mañana de este sábado varios de los participantes y sus familiares trataron de entender el por qué de semejante decisión y apuntaron justamente contra la Tana por la gran cantidad de peleas que tenían, y tras haber oído a la participante de La Matanza deslizar que no soportaba más a su familiar.

Juan Pablo de Vigilo, su hermana Diva y Titi Ruíz -hermana de Eugenia- deslizaron que si Gisela se quedaba, su prima "la iba a seguir bardeando".

Embed

Al tiempo que fue Diva quien planteó el momento crucial que habría enfurecido a Katia: "Para mí la coronación fue cuando le preguntaron 'quién te gusta y ella adelante de todos aprovechó la gala en el vivo y a la Tana no le gustó nada".

Y tras sumarse Tato a la charla, no dudó en sentenciar que la mala relación de las primas tuvo que ver con "inseguridad" por parte de la Tana. "Inseguridad de ella, tal cual. Es inseguridad pero llevada al extremo", sentenció entonces la hermana de Juan Pablo.