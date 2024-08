Escalofriante reacción: la prima de Loan abandonó un móvil en vivo

Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista más sobre el doloroso tema, dio un giro inesperado cuando el periodista le realizó una pregunta que provocó una reacción contundente. "¿Las personas que te amenazaron son las mismas que detuvieron a Carlos Pérez y a Victoria Caillava?", fue la consulta que hizo que la joven se quedara sin palabras. La tensión en su rostro era evidente mientras intentaba mantener la compostura, pero el peso de la pregunta fue demasiado. Sin poder ocultar su angustia, la prima de Loan se quebró emocionalmente y abandonó la entrevista en vivo, dejando en claro el profundo impacto que la interrogante había tenido en ella.

Este momento ha generado una gran conmoción en la audiencia y ha puesto nuevamente en el centro de la atención la delicada situación en torno a la desaparición de Loan.

En medio de este contexto, la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien está a cargo del caso, brindó una serie de declaraciones sobre el estado de la investigación. A más de dos meses del inicio de la búsqueda, la jueza se refirió a las complejidades inherentes a la tarea judicial. “Hay que recordar que los abogados y los jueces somos abogados porque, si no, no podríamos ejercer la magistratura. Podemos asegurar los medios, pero no el resultado”, expresó Penzo, subrayando las limitaciones de la justicia ante situaciones de esta naturaleza.

Pozzer Penzo también mencionó la presión pública que rodea al caso, y cómo esta ha influido en las percepciones sobre la labor de las autoridades. “Nosotros vamos a poner lo mejor, sin dudas, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o encontrarlo en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado”, afirmó la jueza, quien con sus palabras dejó entrever la angustia y la carga emocional que implica una investigación tan delicada como la de Loan Danilo Peña.