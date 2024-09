Fernando Burlando reveló un aberrante secreto de la familia de Loan: "Los espera el infierno"

El abogado fue más allá, cuestionando la actitud de la familia tras la reunión con el gobernador y subrayando que, aunque se declaren católicos, "los espera el infierno, sin lugar a dudas". Según Burlando, la gravedad de la situación es tal que "no creo que en todo Corrientes exista una sola persona vinculada a la iglesia que pueda otorgarles el perdón".

Burlando también dirigió sus críticas hacia la jueza encargada del caso, Cristina Pozzer Penzo. "No vi a una persona leída y preparada", declaró, manifestando su descontento con la forma en que la magistrada ha manejado la investigación. En su opinión, la jueza no ha demostrado la dedicación necesaria para resolver el caso y encontrar al niño desaparecido. "No vi una persona que esté obsesionada por el éxito de la investigación", añadió, enfatizando su frustración.

La contundencia de Burlando no se detuvo ahí. Al ser consultado sobre la posibilidad de que la jueza pudiera estar actuando con cautela por temor a represalias, el abogado fue tajante: "Si tenés miedo andate, compráte un perro para ciegos y que el perro te guíe", sugiriendo que la magistrada debería abandonar el caso si no puede enfrentarlo con la determinación requerida.

En medio de este panorama de acusaciones y tensiones, una testigo protegida rompió el silencio y aportó nuevos detalles sobre el caso. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, apuntó a una organización narco como responsable de la desaparición del niño. Según sus declaraciones, la entrega de Loan estaría condicionada a la liberación de dos personas presas, hijos de Vanesa López, hermana del "Cabeza López", un conocido narcotraficante.