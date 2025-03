Habló la mamá de Sofía Herrera tras los resultados de ADN que confirman si es o no la hija de Carlos Pérez: "Recontra chequeado"

Los resultados fueron negativos. La prueba determinó que no existe relación filiatoria entre la adolescente y Sofía Herrera. Para la familia de la niña desaparecida, este resultado era esperado.

La reacción de la madre de Sofía tras el resultado del ADN

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, recibió con resignación la noticia. Aunque había cierta expectativa ante la posibilidad de un hallazgo, ella misma dudaba de la teoría desde un principio.

“El resultado dio negativo, que ya era más o menos para mí lo esperado, porque yo vi todas las fotos de la nena. Fotos que no están por ahí públicamente. Y no, no se parece a mi hija, se parece mucho al padre, al hombre este, a Pérez”, declaró en diálogo con la prensa.

A lo largo de los años, la madre de Sofía ha recibido innumerables avisos de personas que aseguran haber visto a su hija o haber encontrado a alguien con un gran parecido. Sin embargo, todas las pistas han sido falsas hasta el momento.

Los mensajes que desataron la sospecha

El parecido físico entre la hija del imputado y Sofía Herrera generó especulaciones. María Elena Delgado contó que recibió alrededor de 180 mensajes de personas que veían similitudes entre ambas.

“Me llegaron muchos mensajes sobre este tema. La verdad que yo no le encuentro parecido con mi hija. Por el color de piel, es más blanquita, mi hija sería más morochita”, explicó.

Más allá de la investigación genética, la madre de Sofía también cuestionó los elementos que llevaron a la Justicia a considerar esta posibilidad. “No sé qué más habrá visto el juez, la fiscal de la causa, que le creyeron mucho a esta mujer que declaró asegurando que Pérez había estado esa fecha que Sofi desapareció cerca del camping”, manifestó.

La búsqueda de Sofía Herrera continúa

Con esta posibilidad descartada, la familia de Sofía Herrera sigue en la incesante lucha por encontrarla. “Para nosotros también es una tranquilidad descartar por completo y seguimos buscando a Sofi. Eso es lo fundamental”, afirmó su madre.

Desde aquel fatídico 28 de septiembre de 2008, la causa ha tenido avances y retrocesos, pero hasta el momento no hay certezas sobre el paradero de Sofía. A lo largo de los años, han surgido distintas hipótesis, pero ninguna ha permitido hallar su paradero.

Mientras tanto, la Justicia mantiene activa la investigación por la desaparición de Loan Peña, un caso que ha sacudido a la sociedad argentina y que, inesperadamente, cruzó su camino con la historia de Sofía Herrera.

La familia Herrera no pierde la esperanza y sigue esperando que algún día aparezca la pista que finalmente los lleve a Sofía.