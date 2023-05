IPhone vs. Android: Comparando sistemas operativos y funcionalidades

El enfrentamiento: iPhone vs. Android, ¿cuál es el mejor?

Este enfrentamiento entre iPhone y Android tiene lugar desde hace ya muchísimo tiempo. La primera línea de teléfonos es diseñada y comercializada por Apple, mientras que la segunda por Google. Ambas son empresas enormes que cuentan con mucho prestigio a nivel internacional. No hay duda de que sus productos son de muy buena calidad.

Por lo tanto, al hablar de estos celulares y teléfonos en específico, no es para nada sencillo determinar cuál es mejor. En más, acá consideramos que uno no es superior al otro, sino que son simplemente distintos. Cuál será el ideal para nosotros dependerá de lo que estemos buscando, ya que ofrecen cosas diferentes.

Experiencia de usuario: Diferencias clave entre iOS y Android en términos de usabilidad

El sistema operativo contribuye enormemente a la experiencia del usuario. Android e iOS no funcionan de la misma manera; es esta una de las principales diferencias entre los celulares y teléfonos de ambas líneas. Veamos en qué difieren los sistemas operativos mencionados en mayor detalle, haciendo hincapié en la usabilidad.

Interfaz: la interfaz en iOS es muy intuitiva y fácil de usar por el hecho de que consiste simplemente en una cuadrícula ordenada de aplicaciones. Como si esto fuera poco, el sistema operativo en cuestión dispone de dos áreas adicionales; una de ellas está destinada a herramientas, mientras que la segunda a la visualización de las notificaciones. En cambio, podríamos decir que la interfaz del sistema operativo de Android es más desordenada, ya que tanto las notificaciones como las herramientas aparecen en el mismo lugar.

Asistente: un beneficio con el que ambos sistemas operativos cuentan es el asistente virtual. Apple tiene a Siri, mientras que Google tiene a Google Now. Ambos asistentes, tanto el de iPhone como el de Android, son de gran ayuda.

como el de Android, son de gran ayuda. Archivos multimedia: descargar música y videos a los celulares y teléfonos no es lo más cómodo, pero sí es posible. En el caso de Apple, esto se logra al pasar ese contenido de un ordenador al dispositivo iOS mediante iTunes. Es cien por ciento seguro, ya que impide el ingreso de malware al celular. El proceso es muy similar en Android, pero este sistema operativo no nos ofrece ese mismo nivel de seguridad, por lo que hay un mayor riesgo de entrada de virus.

Entonces, como puedes ver, estos dos sistemas operativos tienen sus ventajas y desventajas. Coinciden en determinados puntos, mientras que difieren en otros, por lo que debemos determinar nuestras prioridades a la hora de decidirnos por uno.

Además, el estilo de uso de un dispositivo y las necesidades para el fin que se vaya a usar también determinan en gran medida cuál opción puede resultar más conveniente. Nosotros recomendamos Apple para un uso más ocasional o para usuarios individuales. Mientras que Android, al ser más personalizable y al contar con más libertad para el usuario, puede ser un excelente sistema para trabajar o para ejecutar aplicaciones específicas que requieran de una interfaz más flexible.

Tienda de aplicaciones: Comparando la App Store de Apple y la Play Store de Android

Más allá de sistemas operativos de gran nivel, Apple y Android cuentan con sus propias tiendas virtuales: App Store y Play Store respectivamente. Las dos son increíbles, pero claro está que también van a presentar diferencias entre sí.

A modo de ejemplo, la Play Store tiene más aplicaciones que la App Store. Por este motivo, la descarga de aplicaciones en dispositivos Android suele duplicar la del iPhone. Sin embargo, la App Store suele generar más ganancias porque los usuarios están más dispuestos a pagar por determinadas aplicaciones.

Gracias a esto último, los desarrolladores tienden a lanzar primero las aplicaciones en la App Store. Por ende, si cuentas con un dispositivo de Apple, tendrás también acceso exclusivo a un montón de aplicaciones y de funciones. Además, muchas personas aseguran que la calidad de optimización de las aplicaciones de Apple es mucho mejor debido a que esta compañía solo desarrolla software para sus propios dispositivos, por lo que todos los recursos de los que disponen se aprovechan al máximo.

Personalización y flexibilidad: Cómo se diferencian los sistemas operativos en términos de ajustes y opciones

Antes hablamos sobre cómo el sistema operativo de un iPhone y de un celular Android influyen en la experiencia del usuario. Nos enfocamos en la usabilidad, pero la realidad es que hay otras características adicionales que debemos considerar.

Una de ellas es la personalización. Android consiste en un sistema totalmente abierto. Esto quiere decir que los fabricantes tienen la posibilidad de personalizar la interfaz. Lo mismo no aplica a iOS, ya que se trata de un sistema cerrado que es controlado por la empresa sin permitir la mediación de terceros.

Otra característica fundamental tiene que ver con la resolución de problemas. Al contar con iOS, uno puede resolver problemas que surjan en el dispositivo velozmente, sin el menor inconveniente. El proceso es un poco más lento en Android, donde las actualizaciones no son inmediatas.

Tampoco podemos obviar el tema de la privacidad. Los dos sistemas operativos son muy seguros. Es casi imposible desencriptar un producto de Apple. Además, tanto en Apple como en Android se puede desactivar la recopilación de datos de uso anónimo.

Por último, debemos mencionar algunas cuestiones sobre la memoria. Con Apple, usar una tarjeta SD no es posible porque, en su lugar, está el servicio en la nube que funciona de manera excepcional. Si queremos otra alternativa a la tarjeta, podemos optar por conectar un pendrive al puerto de cargado del dispositivo móvil. En el sistema operativo de Android, sí es posible utilizar tarjetas SD.

Seguridad y privacidad: Consideraciones importantes al elegir entre iPhone y dispositivos Android

Para ir cerrando, resulta pertinente señalar que, en términos generales, el sistema operativo Android es visto como un poco más vulnerable que el sistema operativo del iPhone. ¿A qué se debe esto? A que Android funciona como una plataforma de código abierto, por lo que cualquier desarrollador cuenta con la opción de crear un software, incluso si este no cumple con los protocolos de seguridad deseado.

Quizás esto influya en tu decisión, o quizá no. De cualquier forma, estamos seguros de que quedarás satisfecho eligiendo cualquiera de las dos opciones aquí desarrolladas. No decepcionan, sino que cumplen con cada una de nuestras expectativas, incluso las superan. Por ende, no esperes más y consigue tus dispositivos Apple o Android hoy mismo ingresando a Mercado Libre.