Florencia le puso los puntos a Nicolás y le dijo qué va a pasar de ahora en más entre ellos

Entonces, Flor le echó en cara su comportamiento -las ideas y vueltas- y sobre todo que Nicolás no supo manejar este vínculo ante sus amigos Bautista y Martín, los “bro”.

“Me boludeaste.. me boludeaste una banda y yo si te quería. Y la verdad me re lastimante porque- posta -eso a una mujer no se le hace”, le reclamó Florencia mirándolo a los ojos.

Unas horas antes, Nicolás le había dicho que no le gusta su personalidad y que solo le atrae sexualmente, pero puede cambiar con el tiempo y los días. Esto enojó a todos los seguidores del programa y sobre todo a las mujeres.