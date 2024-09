La hija de Fredy Villarreal y Carolina Oltra salió a aclarar por qué usa el apellido de su madre y confundió más a todos

Entonces, Jazmín se vio obligada a salir a explicar los motivos de su decisión y limpiar de esta manera la imagen de su papá.

“Se armó alta polémica por mi apellido”, indicó y dijo que la gente la llenó de comentario “inventados y fuera de contexto”, porque indicó que tiene muy buena relación con su papá.

“Soy Jazmín Oltra porque el apellido de mi mamá me gustaba más. En el DNI tengo Villarreal, me lo cambié artísticamente para la cuenta de Instagram y TikTok”, explicó.

“El apellido me gusta es más cortito, más lindo. Pero no tiene nada que ver con la relación con mi padre sino con el gusto personal”, sumó.

“Por otro lado, creo que también me lo cambié porque-para los que no saben-mi abuelo falleció hace un montón de años se llama Silvio Oltra, es corredor de carreras, y mi mamá es la última Oltra en la Familia entonces, para seguir el apellido y que no muera ahí”, explicó.

”Lo hablé con mi papá, lo tiene re presente”, dijo y que aclaró para que él no lea los comentarios se sienta mal.