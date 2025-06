¿Qué países serían los más seguros si estalla una Tercera Guerra Mundial?

Con base en estos criterios, surgen ciertos países que suelen estar en el podio de los más seguros. Algunos son conocidos, otros menos obvios.

Los países que lideran el ranking

Islandia

Sin ejército propio y ubicada en el medio del Atlántico Norte, Islandia es el ejemplo clásico de refugio geopolítico. Su aislamiento, junto con su neutralidad y su baja población, la convierten en una opción atractiva.

Nueva Zelanda

Este país del Pacífico Sur aparece frecuentemente como una de las zonas más seguras del mundo ante un colapso global. Tiene recursos naturales, estabilidad institucional y está lejos de los grandes conflictos.

Suiza

Neutral desde hace siglos, Suiza mantiene una política exterior basada en la no intervención. Cuenta con infraestructura preparada para emergencias, como refugios subterráneos, y una economía sólida.

Bután

El pequeño reino del Himalaya, con su política de aislamiento y enfoque en el bienestar social, también figura como opción. Su ubicación montañosa y su desconexión del comercio global pueden ser ventajas en tiempos de guerra.

¿Es Argentina un lugar seguro si se desata una Tercera Guerra Mundial?

Aunque a veces no lo parezca, Argentina cumple con varios requisitos que la posicionan como uno de los países con menor exposición directa ante una guerra mundial. Su ubicación en el hemisferio sur, lejos de los focos de conflicto como Medio Oriente, Europa o Asia Oriental, es una de sus principales fortalezas.

Además:

No tiene conflictos bélicos activos ni forma parte de alianzas militares estratégicas.

Posee abundantes recursos naturales: alimentos, agua dulce, energía, litio y gas.

Tiene una población relativamente baja en relación con su vasto territorio, lo que permitiría una mayor organización en caso de crisis.

En conflictos pasados, como la Segunda Guerra Mundial, Argentina adoptó una postura de neutralidad durante buena parte del conflicto.

Obviamente, la inestabilidad económica, la polarización política y la falta de infraestructura ante desastres globales podrían ser puntos débiles. Pero en términos puramente geográficos y estratégicos, Argentina aparece como una opción viable en el mapa de seguridad mundial.

¿Es realmente posible estar a salvo?

En un escenario bélico moderno —con armas nucleares, ciberataques y colapso económico global— ningún país está completamente a salvo. Sin embargo, las probabilidades de impacto directo sí varían considerablemente según la ubicación y el peso estratégico de cada nación.

Aquellos países que no son vistos como amenazas, que no alojan bases militares extranjeras y que pueden autoabastecerse tienen mejores chances de sobrevivir con daños menores. Por eso, si bien no existe el “refugio perfecto”, sí hay regiones más propicias para minimizar los riesgos.