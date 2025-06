Noelia Pompa ademitió qué dejó de consumir hace dos años

image.png

“Pensé que me iba a costar muchísimo dejar de tomar. Pero la verdad… no me cuesta para nada”, aseguró.

Además, durante la charla, los conductores del ciclo le recordaron algunas anécdotas de su pasado, e incluso bromearon con que la recordaban “medio borracha”.

Lo que marcó un antes y un después para Noelia fue una combinación de factores: la historia familiar y una mirada más consciente sobre sus hábitos. En sus palabras, no sintió que tuviera una adicción, pero sí notó señales que no le gustaron.

Noelia se siente más segura, más conectada con su cuerpo y con su bienestar emocional. Y, aunque no descarta que otros puedan consumir con moderación, ella siente que su camino fue otro.