Graciela Alfano reveló sus secretos de juventud eterna y desató todo tipo de reacciones: "Alfanizarse"

De esta manera, junto a un primer video en el que se la ve caminando con un larguísimo tapado de piel color rojo, Graciela explicó qué significa el término que acuñó. "Alfanizarse es empoderarse a un nivel supremo. No es sólo lo externo que atrae, sino el gran magnetismo que viene de una mente segura y brillante”, señaló y a continuación detalló algunas claves.

“La opinión ajena no te modifica. Nos importa más lo que opinamos del otro que lo que el otro opina de nosotras. La opinión ajena deja de importarte porque vos sabés el brillante que sos. Que digan lo que quieran, ¡seguís siendo un sol!”, aconsejó en primer lugar.

Al tiempo que en el segundo tip, escribió: “Sos la put… ama de tu vida. Las decisiones las tomás vos. En tu vida pueden existir muchos consejeros buenos y de los otros. A la hora de decidir, es tu seguridad la que manda y asumís las consecuencias de tus actos”.

En tanto, el tercer consejo de Alfano para tener una vida como la suya estuvo relacionado con la empatía: “Apoyarnos entre nosotras. Ayudar a otra mujer da fuerza, energía y repara nuestras propias heridas ancestrales”.

Claro que eso no fue todo, porque en un segundo posteo en el que se la caminando en lo que sería el desierto egipcio, lookeada como toda una faraona, sumó nuevos consejos de empoderamiento femenino.

"Expresar lo que uno piensa o siente sin temor a la confrontación. Muchas veces nos quedamos en silencio frente a cosas que nos conmueven por no confrontar. Es más importante expresarnos que evitar un enfrentamiento", fue uno de ellos.

Y tras insistir la importancia de no depender de la opinión ajena, concluyó sumando la importancia de las buenas compañías. "Buscar compañías que nos hacen sentir cómodos. Soportar personas sólo por no estar solo, aburrido o por obligación destruye tu salud mental. Nunca estás solo, estás con vos, la mejor compañía!!", sentenció en clave siempre positiva.

El divertido reencuentro de Graciela Alfano y Matías Alé en la avant premiere de Pretty Woman

Aunque llevan años separados, Matías Alé y Graciela Alfano mantienen una excelente relación, algo que quedó en evidencia durante su reencuentro en la reciente avant premiere de la obra teatral Pretty Woman. La exvedette, fiel a su estilo, lanzó varias frases picantes en medio del evento, donde él asistió acompañado por su prometida, Martina Vignolo.

Puro Show (El Trece) captó el momento en el que los tres posaron juntos para las cámaras, imagen que rápidamente llamó la atención. Cuando un cronista les comentó que era un lindo reencuentro, Alfano no dudó en bromear: “Nos ponemos en el medio por cualquier cosa, esto no es un trío”, dijo entre risas.

Consultada sobre si Matías había sido su pretty woman, Graciela respondió sin filtro: “Obvio, yo fui el Richard Gere y ahora es él. Siempre nos ponemos las botas al revés”. Al tiempo que sobre Martina, la exvedette no escatimó en elogios: “Me encanta su mirada, me emocionó. Me parece una chica diáfana, con la mirada de un ángel”.

Por su parte, cuando le preguntaron a Vignolo si le incomodaba compartir alfombra roja con la ex de su futuro esposo, respondió con seguridad: “¿Cómo me voy a sentir mal? ¿Me estás cargando?”, y Alfano reflexionó sobre este reencuentro: “Nos separamos, pero no es que uno tenga que verse todo el tiempo con un ex. Cada uno hace su vida. Martu es divina, me encanta. La veía por fotos, pero ahora siento su energía. Los veo tan bien… Aunque yo no le puedo dar consejos a nadie”.

Consultado sobre la emoción de volver a ver a una persona que lo apoyó tanto en su carrera, Matías fue claro: “Me encanta. Graciela sabe lo que la quiero”, a lo que ella sumó con ternura: “Matías es una persona que quiere que lo quieran. Hace todo para eso y encontró a alguien que lo quiere y tiene una hermosa carrera. A lo mejor hacemos teatro juntos”. “Sí, tenemos ganas”, respondió entonces Matías con complicidad.

Por último, Alé reveló un dato íntimo sobre su boda: “Graciela fue la primera invitada al casamiento, y la única por ahora. Fue de común acuerdo porque sé que Marti la adora. Con Graciela convivimos casi 10 años. Tuvimos una relación hermosa, de mucho amor, respeto y cariño. Sé que mi felicidad es la suya, y su felicidad es la mía”.