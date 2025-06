La historia real que Netflix convirtió en éxito: la serie de 4 episodios que todos están viendo.

Pero en vez de rendirse, estas mujeres comenzaron una de las batallas legales más emblemáticas del Reino Unido. Frente a ellas, no solo un consejo municipal poco dispuesto a asumir responsabilidades, sino también una estructura estatal y empresarial que durante años permitió o ignoró prácticas que afectaron directamente la salud pública. La serie retrata ese recorrido legal con una mezcla de crudeza y emoción, sin caer en el sensacionalismo, y retratando el lado humano de una pelea por justicia.

Ciudad tóxica Serie 2.jpg

Ciudad tóxica no es solo un drama legal. Es una historia de resiliencia, de lucha contra un sistema que pretendía silenciar a quienes sufrían sus consecuencias. En cada capítulo, el espectador se sumerge en una red de encubrimientos, documentos omitidos, reuniones a puertas cerradas y decisiones que priorizaron el beneficio económico por sobre el bienestar colectivo.

La crítica internacional la comparó con otras historias por la forma en que mujeres comunes, sin recursos ni influencias, lograron llevar a juicio a una estructura que parecía inquebrantable.

Ciudad tóxica Miniserie Netflix 1.jpg

El elenco de Ciudad tóxica, la miniserie

El reparto elegido potencia la fuerza del relato. Jodie Whittaker, reconocida por su papel en Doctor Who, encarna con sobriedad a Susan McIntyre, una madre dispuesta a todo. A su lado, Aimee Lou Wood (Sex Education) y Claudia Jessie (Bridgerton) dan vida a personajes igual de sólidos, con actuaciones que transmiten dolor, impotencia y determinación.

Completan el elenco nombres como Robert Carlyle, Rory Kinnear y Brendan Coyle, quienes aportan matices a una narrativa que no cae en el blanco y negro. Las actuaciones fueron especialmente destacadas en las reseñas, que también valoraron el guion por su precisión y humanidad.

Ciudad tóxica Miniserie Netflix 2.jpg

Por qué Ciudad tóxica ya es tendencia en Netflix

Desde su estreno, Ciudad tóxica escaló rápidamente en los rankings de Netflix. Su calificación perfecta en Rotten Tomatoes la posicionó como una de las producciones mejor valoradas del año, tanto por críticos como por el público.

En un contexto donde las ficciones basadas en hechos reales atraen cada vez más audiencia, esta historia se diferencia por su profundidad, su guion bien documentado y la capacidad de provocar un impacto emocional real.

Para muchos usuarios, ver la serie no fue una experiencia más porque Ciudad tóxica no solo muestra el horror de un desastre ambiental, sino la valentía de quienes decidieron no callar.

Tráiler de Ciudad tóxica en Netflix