Pijamada del horror: El relato de una de las madres de las niñas abusadas por Adrián Buitrón

PIJAMADA DEL HORROR EN MAR DEL PLATA : HABLA LA MAMÁ DE UNA VICTIMA ABUSADA

"A mí no me contó todo lo sucedido, después ella sí lo contó en Cámara Gesell", señaló y mencionó que su hija, en ese momento de 11 años, "no quería comer, no quería nada".